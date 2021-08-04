Как работает Мосжилинспекция

Артем Комаров вместе с инспектором Екатериной Михальковой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

30–летие отметила Мосжилинспекция. «Вечерняя Москва» провела рабочий день с начальником окружной жилинспекции, чтобы понять тонкости его работы.

На часах — без десяти минут восемь. Артем Комаров уже в своем кабинете, готовится к утренней планерке с коллективом. Осматриваемся и замечаем в шкафу за стеклом модели военной техники.

— Модели я собирал со школьных лет, потом был долгий перерыв — учеба, работа, семья... В 2014 году я увидел в магазине модель «Тополя-М», мне довелось таким управлять, когда служил в Вооруженных силах — решил купить и опять вернулся к своему хобби, — рассказывает Комаров.

Утреннее совещание проходит в небольшом зале. На повестке несколько вопросов. Летом, в соответствии с русской пословицей о санях, основное направление именно инспекционной деятельности организации — приемка домов к сезонной эксплуатации. Проще говоря — готовность к отопительному сезону. Летом ремонтируют подъезды и входные группы жилых домов. Отдельным вопросом рассматриваются обращения граждан, это всегда для инспекции приоритетное направление вне зависимости от сезона. По окончании планерки Артем Комаров выдвигается с проверкой на первый объект.

— Конечно, нет возможности постоянно работать в полях, но бывает, к примеру, что ко мне на прием приходят люди с нестандартной ситуацией, которая требует особого внимания. По таким жалобам я выезжаю сам, — рассказывает Артем Комаров.

Первый объект — многоквартирный дом на улице Багрицкого. У дома нас уже встречают представители управляющей компании. Если говорить максимально просто, все инженерные коммуникации в доме, готовом к зиме, должны функционировать без сбоев, нигде не должно ни течь, не поддувать.

Артем Комаров рассказывает о своем хобби / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Проверяются в первую очередь инженерные коммуникации, подвал, кровля и чердак. Дом должен иметь закрытый внешний контур, чтобы не было потерь тепла. Инженерные системы — водоснабжение, отопление, электроснабжение, лифты, канализация — все должно работать исправно, без аварий, — объясняет Комаров.

Первым делом нужно посмотреть индивидуальный тепловой пункт в подвале. Путь туда пролегает через подземный паркинг. Практически у всех подземных паркингов одна проблема — гидроизоляция. Дом на Багрицкого не исключение. Однако управляющая организация отслеживает любые протечки и состояние гидроизоляции. В помещении ИТП нарушений обнаружено не было, но на выходе Комаров заметил, что на участке одной из труб отсутствует теплоизоляция.

— Это нарушение, которое управляющая компания должна устранить к нашему повторному визиту, — объясняет он.

В целом осмотр выявил несколько недочетов, скорее косметических.

Следующий объект — крупный, недавно построенный жилой комплекс на Мосфильмовской улице. Здесь цель визита другая — несанкционированная перепланировка жилья. Собственница, прежде чем приступить к ремонту в новой квартире, решила слегка изменить ее конфигурацию в соответствии со своими представлениями о прекрасном. К сожалению, одного чувства вкуса в таких вещах недостаточно — есть четкие правила, что можно переделывать, а что нельзя, какие изменения сможет согласовать Мосжилинспекция, а какие категорически запрещены.

— Когда хозяйка квартиры начала делать ремонт, она не учла этот нюанс, но управляющая компания вовремя подала сигнал и нам, и ей, работы приостановили в начале, — сказал Комаров.

Хозяйка квартиры Надежда Антонова находится рядом и подтверждает, что она, как законопослушный гражданин, сразу же прекратила ремонт. А после проект пересмотрели в соответствии с требованиями законодательства.

— Сейчас зонирование соответствует фактическому проведению работ. Ремонт еще идет, если все стены останутся на том же месте, где они находятся сейчас, в этом варианте перепланировка будет согласована, — заверил Артем Комаров.

Комаров вместе с инспектором Екатериной Михальковой (первая справа) и собственницей квартиры, в которой приостановили ремонт, Надеждой Антоновой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

После того как ремонт в квартире Надежды закончится, ей нужно будет подать заявку через портал mos.ru о том, что работы завершены. Заявка придет в Мосжилинспекцию, инспектор на месте сверит техническую документацию с фактическими работами.

Третьим объектом стал, так сказать, образцово-показательный дом. В Мосжилинспекции действует так называемый принцип «светофора». Если дом находится в «красной» зоне, то есть его жители часто обращаются в жилищную инспекцию, значит, инспектор посещает объект еженедельно. Дома в «зеленой» зоне — одна-две жалобы в год, а то и их полное отсутствие — инспекторы наведываются сюда два-три раза в год.

— Дом, в который мы сейчас едем, это как раз пример «зеленого», — говорит Артем Комаров.

Уже в подъезде становится понятно, что дом содержат в чистоте и порядке. Кровля ровная, с правильной разуклонкой, поэтому во время дождя вода на ней не скапливается. Заместитель председателя ЖСК Ольга Волгушева уверена: секрет успеха в том, что многие жители дома — это те самые люди, участники кооператива, которые строили его и теперь бережно к нему относятся.

На всех посещенных объектах, общаясь с представителями управляющих компаний, ЖСК, с жителями, собственниками квартир Артем Комаров проявлял завидные навыки парламентера.

— Я придерживаюсь железного правила: всегда нужно быть корректным. Если ты будешь излишне официален, ты настроишь людей на такой же лад. Сотрудники организаций должны понимать, что свои обязанности нужно выполнять не потому, что я пришел, а потому, что они просто должны это делать, — говорит Артем Комаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Кичиков, начальник Государственной жилищной инспекции Москвы:

— Круг вопросов, которые сегодня решает Государственная жилищная инспекция города Москвы, несравнимо шире, чем 30 лет назад, когда был создан орган государственного жилищного надзора. При этом остается неизменной наша основная задача — обеспечить москвичам комфортное и безопасное проживание.