Как московская промышленность помогает развивать строительство в городе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Восьмого августа Россия отмечает День строителя, и это хороший повод оценить достижения столицы в этой сфере.

Москва — один из самых быстрорастущих городов России. Ежегодно здесь возводятся миллионы квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. А в этом году в столице был запущен проект «Индустриальные кварталы», который поможет реорганизовать десятки бывших промзон столицы и даст сотни тысяч рабочих мест.

От заброшенных заводов к современным жилым комплексам

Суть проекта заключается в том, что фактически заброшенные и неиспользуемые бывшие промзоны будут перестроены под современные производства и жилые кварталы со всей сопутствующей инфраструктурой. Таким образом планируется реорганизовать около 2 тысяч гектаров земли, на которых размещены 20 бывших промышленных зон. Здесь будет реализовано 130 проектов комплексного развития территорий.

Жилая застройка таких объектов ведется в комплексе с возведением офисных и культурно-досуговых объектов, пространств для ведения коммерческой деятельности и социальной инфраструктурой.

Помимо жилых домов здесь появятся новые высокотехнологичные производства и технопарки, школы, больницы, детские сады, православные храмы. Общий градостроительный потенциал проекта — более 30 млн квадратных метров.

— Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в городе, помимо жилья, производственных и деловых объектов, будет построено более 90 социальных объектов. Это, например, не менее 40 новых школ и 50 детских садов, 27 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе один аквапарк, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вообще строительство жилой недвижимости — один из главных драйверов развития отрасли. Только по итогам 2020 года в столице было построено почти 5 млн квадратных метров жилья. Но отсчет истории индустриального домостроения Москвы ведется еще с 60-х годов прошлого века.

Как все начиналось

Одним из крупнейших комбинатов по строительству жилых панельных домов в Советском Союзе было предприятие ДСК-1. Его образовали еще в 1961 году. Предприятие било все возможные рекорды, и за годы работы его сотрудники успели возвести более 57 млн квадратных метров жилья.

Комбинат работает по принципу полного цикла, что подразумевает выполнение комплекса работ: от архитектурного плана до отделки здания.

Настоящим прорывом в жилищном строительстве стал уже первый массовый проект комбината — знаменитые на всю страну «хрущевки» — пятиэтажки серии К-7. К 1971 году в домах такого формата проживали 60 процентов москвичей.

Однако самая известная серия комбината — «мечта москвича», 16-этажки, выложенные сине-белой плиткой, которые строились в Москве до 2016 года. Сегодня в домах комбината живет каждая пятая семья москвичей.

За 60 лет методика работы комбината серьезно изменилась. Сегодня он применяет на производственных участках самые передовые технологии. Например, смесь бетоноукладчику подается с помощью адресной подачи бетона, а управление осуществляется посредством Wi-Fi. Устаревшие линии давно заменили менее энергозатратными, а производительность завода после завершения полного цикла модернизации составит 300 тысяч кубических метров железобетона в год.

Будущие перспективы

К 2023 году в Новой Москве будет запущено роботизированное производство, нацеленное на строительство готовых квартир с отделкой. Их будут собирать как конструктор из строительных модулей. В проект будет вложено около 15 млрд рублей.

Новейшая технология позволит производить готовые квартиры площадью до 100 квадратных метров в более сжатые сроки. Таким образом, дом из 22 этажей смогут построить менее чем за 20 рабочих дней, а ежегодно здесь будет выпускаться до 450 тысяч квадратных метров жилья и других объектов.

Скоростные лифты столицы

В 2020 году в Москве было выпущено 15,4 тысячи подъемников, что на 10,6 процента больше, чем в 2019 году, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Один из крупнейших производителей лифтового оборудования — «Щербинский лифтостроительный завод». Лифты завода не только надежны, но и сделаны в соответствии с последними инновациями.

Например, у них есть система бесконтактного управления, и такой лифт можно вызвать через специальное приложение SmartAirKey, не дотрагиваясь до кнопок.

Также лифты производит предприятие «Московское электрооборудование и лифты». Благодаря модернизации его производственных линий и приобретению нового оборудования объем выпуска лифтов на комбинате в прошлом году вырос до тысячи единиц в год, а их скорость составляет 2,5 м/с.

Качественное обслуживание

За бесперебойную подачу воды, тепла и газа в дома столицы отвечает группа предприятий ПОЛИПЛАСТИК. За 30 лет работы здесь произвели более 2,5 млн тонн труб, а ежедневно группа производит в среднем 150 км полимерных трубопроводных систем. Они отличаются высокой химической стойкостью, гибкостью, устойчивостью к нагрузкам и могут служить до 100 лет.