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Телячья колбаса содержит свиную шкуру, растительный белок, перемолотые хрящи

Никита Миронов  

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Телячья колбаса содержит свиную шкуру, растительный белок, перемолотые хрящи
Москвички Анастасия Агеенкова (справа) и Елена Генжур возле полок с колбасой в сетевом магазине. Качество колбасы, увы, порою оставляет желать лучшего / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил колбасу «Телячью» известных производителей: «Клинский», «Окраина», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд».

«Телячья» колбаса» — имя ГОСТовское. А это значит, что вся продукция с таким названием должна соответствовать требованиям госстандарта. И ГОСТ в маркировке всей тестируемой колбасы действительно указан. Однако к соблюдению его требований производители подошли не очень-то ответственно.

— Мы провели микроструктурный анализ образцов «Окраина», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд» и нашли там компоненты, не указанные в составе и не предусмотренные стандартом, — рассказала ведущий специалист экспертного центра Анна Плахотник. — Так, например, обнаружены частицы свиной шкуры, растительный белок и частицы хрящевой ткани. Это не только вводит потребителя в заблуждение, но и снижает пищевую ценность продукции.

Даже с написанием состава справились не все производители. В образце «Окраина» содержится говядина, а не телятина, как должно быть. Это противоречит ГОСТу, указанному в маркировке. Но в данном случае покупатель хотя бы может самостоятельно изучить этикетку и получить информацию о реальном составе продукта. А вот проверить самостоятельно безопасность продукта можно, только его съев. Но стоит ли?

— В колбасе «Рублевский» и «Мясной дом Бородина», как выяснилось, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов существенно превышает максимально допустимый уровень, — пояснила Анна Плахотник.— В колбасе «Мясницкий ряд» этот показатель тоже превышен, но не так сильно, что может быть результатом неправильного хранения в магазине.

В образцах «Клинский», «Рублевский », «Велком», «Мясной дом Бородина» аромат пряностей недостаточно выражен. В первом образце отмечен соленый вкус, но содержание хлористого натрия не превышает установленного в ГОСТе, хотя и выше, чем в других образцах. Вяжущий привкус отмечен у образцов «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина». А «Мясницкий ряд» и вовсе имеет несвойственный этому продукту запах и «зажиренный» вкус. Кроме того, во всех образцах фарш неравномерно перемешан, чего в «Телячьей» колбасе вообще-то не допускается.

А вывод экспертизы не очень утешителен. Телячью колбасу «Окраина», «Велком» и «Мясницкий ряд» специалисты Росконтроля не назвали бы образцом качества. Колбасу брендов «Рублевский» и «Мясной дом Бородина» эксперты и вовсе покупать не советуют. И только образец «Клинский» может быть рекомендован к употреблению.

— Впрочем, выбор всегда за покупателем. Он волен купить и съесть что угодно, а потом сам отвечать за результат, — считает Анна Плахотник.

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