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Источник света и вдохновения

Маргарита Мартовская

Город
Источник света и вдохновения
Фото: Ирма Каплан / Вечерняя Москва

Во вторник, 10августа, в Музее Москвы открылась выставка «Электрификация», посвященная столетию со дня утверждения советского плана по строительству сети электростанций в стране.

Все помещение выставки залито светом — теплым, мягким и почти домашним, который исходит от электрических ламп. А неоновые выставки с надписями «Ленин», «Свет», «Линии», «Ток» создают противоположный эффект холодного освещения. Все это взаимодействует с шумом электростанции. Такое сочетание разнообразного света и звука — задумка художницы и режиссера Дины Камаран, которую она разработала специально для экспозиции.

— Тем самым мы хотели создать эффект погружения. Даже если посетитель не захочет внимательно читать архивные документы и надписи у каждого экспоната, он все равно сможет понять, какую важную роль сыграло электричество в жизни советских людей, и буквально почувствовать его тепло на себе, — рассказала куратор выставки Екатерина Телегина.

Весь зал разделен на пять зон: «Свет», «Ток», «Станции», «Линии, «Город», каждая из которых рассказывает, как электрификация повлияла на советское искусство — живопись, архитектуру, кино, литературу, дизайн. На выставке представлены работы известных художников и фотографов: Александра Дейнеки, Густава Клуциса, Сергея Лучишкина, Александра Родченко.

— В направлении «Город» мы хотели рассказать, как электричество повлияло на развитие столичной инфраструктуры, как архитекторы стали использовать его в своих работах. А в зоне «Ток» мы показали, как писатели и художники начали фантазировать о новой технологии, рассказывать о мире будущего, — отметила Екатерина Телегина.

Разделяют зоны башни, которые очень напоминают те, что связывают электропровода. Каждая из них посвящена электрификаторам — Глебу Кржижановскому, Александру Винтеру, Генриху Графтио, Роберту Классону и их работам: подмосковным Шатурской и Каширской ГЭС, северо-западным Волховской и Свирской ГЭС. На отдельной башне представлены советские плакаты, фотографии, коллажи с фигурой Владимира Ленина.

— Все они отражали идею о вожде, который принес в мир свет и новую энергию, — отметила Екатерина.

Шестая, последняя башня посвящена истории создания Московского электролампового завода.

— Мы не могли упустить его из виду. Именно там в 20-е годы прошлого века начали производить лампы с использованием вольфрамовой нити, в разработках которых принимали участие немецкие ученые. В архивах Музея Москвы сохранилось множество старых фотографий этого завода, документов прошлого века, — добавила Екатерина Телегина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Трапкова, генеральный директор музея Москвы:

— Выставка показывает, как масштабная технологическая революция повлияла на советский авангард. Электричество и его повсеместное распространение в 1920-е годы стало для художников, скульпторов, дизайнеров, режиссеров, поэтов и музыкантов больше чем просто физическим явлением. Оно источник вдохновения. В экспозиции можно увидеть реконструкцию светопамятника, фотографии с электрозавода, фильм о строительстве ДнепроГЭС и многое другое. А само пространство — тотальная инсталляция, где все имеет значение: мерцание света, сценография движения и звук.

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