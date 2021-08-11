Вузы могут быть экологичнее

Фото: Из личного архива Эльзы Шарыкиной

В среду, 11 августа, сотрудница Московского государственного университета пищевых производств Эльза Шарыкина провела обсуждение экологического проекта — установить около столичных вузов контейнеры для сбора отходов.

Директор центра стратегического развития и продвижения МГУПП участвует в конкурсах по устойчивому развитию вузов. Особенно ее интересует «зеленая» тема. Девушка даже победила в конкурсе «Моя страна — моя Россия» в номинации «Экология моей страны».

— Своим проектом мы хотим предложить вузам типовую стратегию, которую они смогут применить. Это некий набор шагов, помогающий минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, — сказала Шарыкина.

Большинство из этих предложений уже используется на территории университета.

— Например, мы сокращаем использование пластика. Во всех точках питания стараемся использовать многоразовую посуду.

А еще приучаем студентов и сотрудников сортировать отходы. Для этого у нас в главном корпусе оборудованы места для сбора крышечек, батареек, бумажных стаканчиков, пластиковых бутылок и других фракций, — отметила Эльза.

А еще в рамках своего проекта она предложила поставить в университете питьевые фонтанчики и сделать парковку для велосипедов.

— Это одни из самых простых и легких способов экологизировать вуз, сделать его более дружественным нашей планете, — сказала Эльза.

По словам девушки, коллеги из соседних университетов заинтересовались ее проектом.

Заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов сообщил, что представленные в конкурсной программе проекты заслуживают особого внимания и поддержки.

— Одна из важных частей моего проекта — как раз просветительская деятельность. Это могут быть совместные конференции, создание сообществ, размещение информации в социальных сетях вуза, — добавила Шарыкина.

ИНТЕРЕСНО

Организаторы конкурса «Моя страна — Моя России» сообщили: номинация «Экология моей страны» с момента своего создания в 2017 году занимает лидирующие позиции по числу конкурсантов. В нынешнем сезоне она стала третьей по масштабности среди всех программ. Проекты по экологии направили 11 347 человек из 80 регионов России. Это на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году.