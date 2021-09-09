Быстро и удобно: за пять лет поезда МЦК перевезли 630 миллионов пассажиров

Москвич Андрей Пронякин был одним из первых машинистов, которые начали работать на поездах Московского центрального кольца. Андрей обожает «Ласточку»: кабина машиниста и салон поезда оборудованы по последнему слову техники для комфортного передвижения по столице / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 10 сентября, Московскому центральному кольцу исполняется пять лет. Корреспонденты «Вечерней Москвы» узнали, как с тех пор изменился этот маршрут и за что его любят жители столицы.

По рельсам практически бесшумно скользит современный электропоезд «Ласточка». Приблизившись к платформе станции «Андроновка», он останавливается, раскрывает двери для пассажиров.

Любимая «птичка»

Внутри — обтянутые синими и зелеными чехлами комфортные сиденья, удобные крепления для колясок и велосипедов, места для подзарядки гаджетов. Идеальные условия для поездки по городу.

Раздается звуковой сигнал.

Машинист электропоезда Андрей Пронякин получает сообщение от дежурного: пора начинать движение. Проверив тормоза и убедившись в правильности маршрута, отображенного на карте навигатора, он трогается с места.

— Я работаю на МЦК с самого открытия. Был одним из первых машинистов «Ласточек». В общей сложности у меня 13 лет стажа. Мне довелось ездить и на тепловозах, и на грузовых поездах, и на пассажирских. Но «Ласточка» — моя любимица. Это воплощение новых технологий. В кабине машиниста все обустроено по последнему слову техники. Чувствуешь себя очень комфортно и уверенно, — рассказал Андрей Пронякин.

Машинист добавил, что работать на Московском центральном кольце сложнее, чем, например, в пассажирских поездах дальнего следования. Дело в том, что на городском маршруте очень много остановок, где нужно быстро принимать и высаживать большое количество пассажиров. Но, по словам Андрея Пронякина, это очень интересная работа.

Каждый раз из окон электропоезда, уверяет машинист, он видит новые картины.

— Каждый год все меняется: строятся мосты, дороги, улучшаются платформы. Здорово передвигаться по столице и своими глазами наблюдать, как она развивается, — сказал Андрей Пронякин.

Комфортное движение

Удобство МЦК оценила и москвичка Софья Сафонова. Девушка пользуется МЦК, когда ездит в университет.

— Я еду от станции метро «Преображенская площадь» до «Бульвара Рокоссовского». Дальше пересаживаюсь на МЦК и еду до «Нижегородской». Путь не близкий. Он занимает около часа. Но когда я ездила на автобусах, дорога занимала еще больше времени, — поделилась Софья Сафонова. — МЦК мне нравится еще и тем, что из окна можно увидеть различные районы города. В метро не полюбуешься столичными пейзажами.

Москвич Андрей Пронякин был одним из первых машинистов, которые начали работать на поездах Московского центрального кольца. Андрей обожает «Ласточку»: кабина машиниста и салон поезда оборудованы по последнему слову техники для комфортного передвижения по столице / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Эволюция транспортной системы

Московские власти активно развивают транспортную инфраструктуру города. Чтобы людям было удобно добираться из одной точки города в другую, ежегодно открываются от семи до девяти новых станций метрополитена.

— Еще лет 15 назад транспортная система была очень архаичной. И посмотрите, как она работает сегодня. Таких темпов строительство метро не было с 1930-х годов. Сейчас более 90 процентов москвичей могут дойти пешком до ближайшей станции, — сказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

По его словам, когда запускалось МЦК, эксперты прогнозировали, что москвичи начнут пользоваться им не сразу. Однако удобство нового маршрута оценили всего за несколько дней.

По мнению президента Московской промышленной палаты Владимира Платонова, город переживает эволюционный прорыв.

— Объединение в единый комплекс метро, МЦК, МЦД, экологичного наземного общественного транспорта, создание системы комфортного такси, тоже фактически ставшего видом общественного транспорта, — все это делает передвижение по Москве как никогда быстрым и удобным, позволяет гораздо меньше пользоваться личным авто, улучшает экологию, — сказал Владимир Платонов.

СПРАВКА

Пассажирское движение на Московском центральном кольце 10 сентября 2016 года открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первый месяц — до 10 октября включительно — проехать на «Ласточках» можно было бесплатно. РЖД планирует внедрять на этом маршруте систему беспилотного управления электропоездами. Это позволит сократить интервал движения составов до трех минут. Запуск беспилотных поездов запланирован на 2024 год. Кроме того, в этом году на МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд «Штадлер».

КАК У НИХ

Подобные проекты, касающиеся интеграции железных дорог с метро, реализованы и в других странах. Такие примеры существуют почти во всех крупных европейских городах. Один из них — немецкий проект S-Bahn. Эта городская электричка — один из самых популярных видов общественного транспорта в Берлине и Бранденбурге. Еще один пример — RER во Франции. Это линия пригородного сообщения Парижа с регионом Иль-де-Франс. Похожий проект реализуется и в Лондоне — Overground. Это система пригородно-городского железнодорожного транспорта в Большом Лондоне и Хартфордшире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги:

— Трансформация малого кольца МЖД из грузового в пассажирское, которая началась на этапе реконструкции для организации движения на МЦК, продолжается и сегодня. Оно имеет связь с радиальными направлениями благодаря более чем двум десяткам соединительных ветвей. Такой потенциал инфраструктуры позволяет развивать маршруты пригородно-городского движения на московских диаметрах, перераспределяя транзитные потоки пассажирских поездов, минуя центр города. 29 мая первых пассажиров принял новый вокзальный комплекс «Восточный» терминала «Черкизово», расположенного на Московском центральном кольце.