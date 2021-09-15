Пять острых вопросов о биометрии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 15 октября оплату проезда через систему распознавания лиц внедрят на всех станциях. «Вечерняя Москва» узнала в пресс-службе Московского метрополитена, как технология поведет себя в необычных ситуациях.

Вопрос 1. Как это работает?

Нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», добавить фото своего лица и привязать банковскую карту. После подойти к турникету, перед которым наклеен стикер «Оплата по биометрии», и посмотреть в камеру. Если лицо есть в базе, то турникет откроется и деньги спишутся с карты.

Вопрос 2. Может мошенник воспользоваться чужим фото или маской, имитирующей лицо?

Технология отличает живого человека от распечатанного изображения, 3D-маски или видеозаписи на телефоне или планшете.

Вопрос 3. Отрастил бороду или побрился налысо, надо обновить данные?

Борода и стрижка не должны повлиять на систему. Но если во внешности произошли кардинальные изменения, то загрузите новое фото в приложение. То же самое сделайте, если произошли возрастные изменения.

Вопрос 4. Может ли система перепутать близнецов?

Близнецы — разные люди. Нейросеть способна увидеть различия между ними: в мимике или небольших складках лица, в форме бровей и носовых пазухах.

Вопрос 5. Очки, линзы, ссадины, яркий макияж или аквагрим. Как система будет узнавать «разукрашенное» лицо?

Система успешно распознает человека в прозрачных очках и маске. Достаточно, чтобы было видно верхнюю часть лица. Аквагрим или макияж на работу системы не повлияют. Что касается травм на лице — все зависит от конкретного случая и того, насколько сильны повреждения.