Как строили Калужско-Рижскую линию метро

Фото: АГН «Москва»

Сорок три года назад, 28 сентября 1978 года, был открыт участок от станции «Ботанический сад» до «Медведково». С тех пор «граница» Калужско-Рижской линии на севере остается неизменной.

Станция «Ботанический сад» получила свое название, поскольку рядом был расположен Ботанический сад имени Цицина, новый выход которого планировалось построить вблизи южного вестибюля станции. Отличительной чертой «Ботанического сада» являются кессоны из алюминия, который был анодирован под цвет золота.

— Станция получилась одной из самых темных в метро. Лампы освещения, вмонтированные в кессоны, не давали много света, — поделился историк инженерии Сергей Морозов.

Оформление было сдержанно. Стены облицованы мрамором, а пол выложен серым гранитом со вставками из черного лабрадорита. «Свиблово» оформлена богаче. Название ее отсылает к XIV веку, когда войска князя Дмитрия Донского разбили войско хана Мамая на Куликовом поле. Одним из сподвижников князя был воевода Федор Свибло, в честь которого и получила название станция. Со стороны северного выхода находится панно на тему «Слова о полку Игореве», а со стороны южного — «Девушки в народных одеждах». Самая запоминающаяся деталь станции — 48 мозаичных изображений гербов старинных российских городов. Каждая из мозаик подписана литыми буквами, стилизованными под старославянскую вязь.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Оформление «Бабушкинской» и «Медведково» посвящено покорению Арктики. На «Бабушкинской», названной так в честь полярного летчика Михаила Бабушкина, из центральной трубы южного выхода виднеется самолет-биплан, в центральной трубе северного выхода — летучий корабль.

На путевых стенах станции «Медведково» пирамидки символизируют ледяные торосы. Колонны, поддерживающие станцию, — будто бы массивные глыбы льда. На стенах панно, посвященные природе и животным Арктики.

КСТАТИ

Перегон «Медведково» — «Бабушкинская» содержит первый в истории Московского метрополитена крытый метромост, при проезде по которому пассажиры не ощущают, что едут по мосту.

ЦИФРА

107 по счету открытой станцией Московского метрополитена стала «Медведково» Калужско-Рижской линии.

ЗНАЕТЕЛИ ВЫ, ЧТО

У южного вестибюля станции «Бабушкинская» стоял памятник из трех фигур молодым метростроевцам, который был демонтирован в 90-е годы прошлого века.