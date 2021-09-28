Фонтаны в Москве проверят, прочистят и законсервируют до следующего сезона

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28 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объявил о завершении работы столичных фонтанов.

В городе насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Все они закроются на холодное время года с 1 октября.

— После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов, — рассказал о процедуре Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

— На фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты. Светодинамический фонтан в парке «Царицыно» — единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом, — сказал он. — Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.

— Проводятся проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики, — отметил Петр Бирюков.