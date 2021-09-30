Как строили станцию метро «Площадь революции»

Пассажиры на станции «Площадь Революции» московского метро / Фото: pastvu.com

Во вторник, 28 сентября 1937 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали, что корреспондент газеты прошел пешком по еще строящимся тоннелям второй очереди метрополитена столицы.

Путь под землей начался от станции «Площадь Революции». Автор материала «Пешком по трассе метро» прошел его до станции «Курская» нынешней Арбатско-Покровской линии.

«Бесконечной ребристой трубой протянулся чугунный тоннель. В тоннелях, проложенных на глубине 30метров под домами Маросейки и Покровки, светло, просторно. Нет нагромождения лесов и подмостей, как было до самых последних дней на первой очереди, когда тоннели строились из бетона. Лозунги призывают включиться в предоктябрьское социалистическое соревнование.

На станции «Курский вокзал» отделочные работы в разгаре. Уже можно любоваться стенами, одетыми в серый уральский мрамор.

2300 метров — весь перегон Покровского радиуса — можно пройти по шпалам.

Пути, по которым побегут поезда, готовы. Осталось смонтировать третий рельс, от которого поезда метро получают электрический ток», — так описывал неизвестный нам сотрудник газеты «Вечерняя Москва» свое путешествие по тоннелям метро. Возможно, он уже не в первый раз спускался под землю или писал о метро, поскольку, как следует из материала, хорошо знал матчасть и условия строительства.

«Станция «Площадь Революции» строилась в тяжелых условиях — с помощью сжатого воздуха, замораживания. Сейчас основные трудности позади: станция построена. Еще заканчиваются последние горные работы, но станцией уже завладели отделочники. Они штукатурят путевые тоннели, облицовывают их мрамором».

Действительно, геологические условия в центре Москвы были очень сложными для строительства метрополитена. При проходке использовались самые передовые на тот момент технологии. Причем многие вещи приходилось учиться делать буквально с колес. Ту же заморозку грунта.

А мрамор для отделки станции «Курская» действительно брался с Уфалейского месторождения.

Наравне с новостями о строительстве второй очереди метрополитена читатели узнавали, что продолжаются поиски самолета Н-209, на котором летел в Америку один из любимцев Сталина — летчик Сигизмунд Леваневский. Месяц поисков не давал никаких результатов. Погода ухудшалась. Этот самолет так и не будет найден.

ЦИФРА

20 дней — рекордно короткий срок ушел на монтаж эскалаторов на станции «Площадь Революции».

КСТАТИ

Когда станция «Площадь Революции» была готова, принять объект спустился сам Сталин. Его так впечатлили скульптуры работы Матвея Манизера, что он повторял, переходя от одной к другой: «Как живые! Как живые!»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Московский метрополитен призывает пассажиров воздержаться от касания памятников, поскольку это очень вредит даже бронзе. Станция — памятник культуры, и мы должны ее сохранить для потомков.