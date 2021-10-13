Профессионал учится всегда: как работники компаний-перевозчиков проходят стажировки

Водитель автобуса столичного таксомоторного парка № 20 Виктор Яковлев только что успешно прошел очередной курс повышения квалификации. Он уверен, что необходимо постоянно повышать свой уровень знаний и мастерства, чтобы обеспечить надлежащую безопасность пассажиров на дорогах города / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала этого года уже более 4,5 тысячи водителей коммерческих перевозчиков повысили свою квалификацию. Об этом в среду, 13 октября, сообщил столичный Департамент транспорта.

Дорожная ситуация в нашем мегаполисе меняется постоянно и требует от профессиональных водителей всегда быть в курсе новшеств. Поэтому переподготовке тех, кто работает на коммерческих перевозках пассажиров, уделяется особое внимание. Абсолютно все перевозчики обязаны регулярно проходить переобучение — такой регламент установлен столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. То есть водители пассажирского транспорта обязаны постоянно подтверждать не только знание Правил дорожного движения (ПДД), но и свое умение быстро реагировать на любые возникающие нештатные ситуации на дороге.

По словам руководства компании «Таксомоторный парк № 20», к процессу переподготовки водителей они подходят весьма строго. Все они как минимум раз в год прослушивают специальные курсы и затем подтверждают свою квалификацию на внутреннем экзамене: сначала идет проверка теоретических знаний, а затем уже демонстрация навыков вождения по заданному маршруту. Причем рядом обязательно сидит опытный водитель-наставник, настоящий ас своего дела.

— Мы даже при приеме на работу обращаем внимание на стаж вождения по категории D и на стаж вождения в сфере пассажирских перевозок. Для нас очень важно найти сотрудника, который не боится ездить по такому большому мегаполису и нести ответственность за своих пассажиров, — рассказывает начальник автоколонны компании-перевозчика Сергей Фехов.

Но внутренним экзаменом дело не заканчивается. После этого кандидата на должность водителя ждет стажировка в учебном филиале ГУП «Мосгортранс». Там соискатели повторяют теорию, закрепляют ее на тренажерах с инструкторами, осваивают маневры и изучают особенности конкретных маршрутов. А еще их учат правильно вести себя при возникновении аварийных или нестандартных ситуаций, которые могут произойти на дороге или в салоне.

Для Виктора Яковлева, который водит автобусы с 1984 года, процесс обучения оказался не менее волнительным, чем для его коллег-новичков.

— Каждый раз, когда я сдаю площадку в рамках повышения своей квалификации, передо мной ставятся совершенно новые задачи. Даже с моим опытом и стажем работы все равно немного нервничаю, — говорит он. — Недавно были такие условия задания: среагировать в ситуации, когда я вышел в салон автобуса, закрыл дверь в кабину водителя, но при этом забыл поставить транспортное средство на ручник. Я, конечно, справился — учат нас здесь хорошо.

Сейчас, на новых курсах, водители осваивают недавно появившиеся автобусы с бортовым компьютером.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Султанов, руководитель ГКУ «Организатор перевозок»:

— Квалифицированный персонал — это ключ к безопасности и высокому уровню комфорта пассажиров. А это приоритетная задача Транспортного комплекса. В прошлом году водители Мосгортранса прошли обучение на современных тренажерах, имитирующих реальное вождение на дорогах города. Этот проект показал хорошие результаты, поэтому мы предложили коммерческим перевозчикам, работающим по контракту с городом, обучать водителей в том числе с помощью городского оборудования и транспорта. И эта инициатива вызвала живой отклик.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 1 тысяча новых автобусов коммерческих перевозчиков обслуживает 197 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Весь транспорт проходит регулярный техосмотр, а водители — медицинский контроль. Средний возраст автобусов, работающих по новой модели, составляет 4 года. Маршрутки редко были моложе 7–8 лет. Сегодня в городе работают 5 коммерческих перевозчиков.