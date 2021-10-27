Сергей Собянин: Пассажиров примет современный вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони на открытии станции «Кокошкино» после ее реконструкции / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В среду, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Кокошкино» Киевского направления Московской железной дороги. До конца года завершатся работы еще на трех станциях.

Станция «Кокошкино» открыта в 1899 году. Она расположена в одноименном поселке между станциями «Толстопальцево» и «Санино» Киевского направления МЖД. Еще пару лет назад она была обычной типовой остановкой железнодорожного транспорта. Удобства для пассажиров были минимальные. Платформы не имели навесов, а для перехода через пути использовали деревянные настилы.

Комплексное развитие

Строители сделали из обычной станции современный пригородный вокзал площадью около 4,8 тысячи квадратных метров. Работы проходили без остановки движения поездов. Благодаря реконструкции станции создан серьезный задел для комплексного развития близлежащих территорий.

В целом строительство четвертого Московского центрального диаметра проходит быстрыми темпами. Во время осмотра новой станции Сергей Собянин отметил, что МЦД-4 станет самым протяженным и соединит почти все столичные вокзалы к началу 2024 года. А при движении из ТиНАО пассажиры смогут пересесть на Большую кольцевую и Солнцевскую линии или доехать до центра города.

— Это не только одна станция — это огромная новая транспортная система Москвы, которая создается благодаря сотрудничеству с «Российскими железными дорогами», строительству метрополитена, — сказал мэр Москвы. — Самое главное для горожан — быстро доехать до центра, для этого реконструировали пути, пустили новые электрички. И следующий участок сейчас реконструируем, до Киевского вокзала прокладываем новые пути и в этом году еще два больших вокзала сдадим.

Все для удобства горожан

Теперь поездки станут комфортнее для 20 тысяч пассажиров, которые пользуются станцией «Кокошкино». Это жители одноименного поселка и соседних садовых некоммерческих товариществ. В пресс-службе столичной мэрии рассказали, что на двух береговых платформах станции установили стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов.

— Навесы на всю длину теперь защищают пассажиров от дождя и снега, — добавили в мэрии Москвы. — Пассажирский терминал с двумя кассами, динамической системой навигации, турникетной линейкой и туалетными комнатами расположился на подземном уровне.

Попасть к поездам можно на лифте или с помощью эскалаторов. Примечательно, что предусмотрели даже обогрев вокзала в зимнее время года. Для этого помещение оснастили тепловыми завесами и обогревателями.

Работы идут по графику

Проект Московских центральных диаметров — один из самых масштабных за всю историю развития железнодорожного транспорта.

Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик, без дневных перерывов.

До конца 2021 года планируется завершить реконструкцию еще трех станций. Двум из них также предстоит стать новыми благоустроенными городскими вокзалами.

— Все работы идут четко по графику, — подчеркнул Олег Тони, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги».

КСТАТИ

Общая протяженность будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров. На нем появятся 39 остановочных пунктов. Конечными станциями диаметра станут «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожная» Горьковского направления МЖД. Четвертый диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы.