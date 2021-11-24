Выгодное предложение: столичные ярмарки представляют фермерскую продукцию со скидками и готовят новые акции

Продавец на ярмарке на Профсоюзной улице Алена Байда предлагает овощи по низким ценам. Так, белокочанная капуста обойдется покупателям в 29,9 рубля за килограмм / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

24 ноября в ГБУ «Московские ярмарки» рассказали о новых акциях, благодаря которым столичные жители могут приобрести фермерскую продукцию из регионов с хорошими скидками.

У москвичей всегда есть возможность приобрести качественную отечественную продукцию, посетив столичные межрегиональные ярмарки. Сегодня это не просто продуктовые точки, а новые центры притяжения жителей. Покупку еды здесь совмещают с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе.

— На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других, — отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

При этом российские сельхозпроизводители готовы делать скидки москвичам — если продукция востребована, ее проще быстрее продать и привезти новую. Акции проходят постоянно. Так, до 5 декабря на 37 межрегиональных ярмарках проходит акция «Борщевой набор». По специальным ценам можно запастись свеклой, капустой, морковью, луком и картофелем.

Так, на площадке на Профсоюзной улице у продавца Алены Байда лучше всего идет овощной набор.

— С московскими ярмарками я познакомилась три года назад, — рассказывает она, — и теперь здесь постоянно. Начинала работать на площадке на Семеновской, теперь — на Профсоюзной.

По ее словам, лучше всего покупают в выходные — у людей есть время пройтись, прицениться, встретиться с соседями и друзьями, обсудить семейные обеды или встречи за общим столом. Кстати, продавцы на ярмарке с удовольствием делятся рецептами с москвичами, рассказывая, как лучше приготовить борщ или вторые блюда.

— Главное — все делать с любовью, — улыбается Алена Байда, — тогда любое блюдо будет намного вкуснее.

Ее слова слышит один из покупателей — Антон Морозов. Он по поручению супруги пришел за овощами, которые уже не первый раз покупает с хорошей скидкой.

— Знаю, что в моей сумке окажутся самые вкусные овощи, — подмигивает он Алене.

Приобрести на столичных ярмарках можно не только новый урожай овощей из российских регионов. Продают здесь мясо и молочку, рыбу и чаи, мед и сухофрукты, хлеб и другую выпечку.

По признанию самих фермеров, ярмарки открыли им прямой путь к покупателю. Сыровар Олег Сирота продает 95 процентов своего сыра в Москве и Подмосковье, в том числе на ярмарке в Братееве.

— Благодаря ярмаркам у нас появились хорошие финансовые показатели. Продажи в спальных районах оказались, на удивление, выше, чем в центре столицы, — отметил он.

Хорошо приживаются и семейные компании на столичных ярмарках. Например, ферма Гулиевых снабжает одну из площадок в Россошанском проезде красным и белым луком. Ее владелица Эльмира месяц назад решила поучаствовать в акции и предоставить хорошие скидки покупателям. Результатом стали узнаваемость продукции и новые постоянные клиенты.

— Начиналось все с небольшого яблоневого сада в Тамбовской области, а сейчас наше фермерское хозяйство занимает уже около гектара, — рассказывает глава семейства Валерий Гулиев.

На сегодня в семейной лавке представлено более 60 позиций сезонных овощей и фруктов по доступным ценам. Помимо лука, есть перец, фасоль, помидоры, тыква, свекла, укроп, петрушка и другое. Неплохо себя чувствуют на столичных ярмарках и производители рыбной продукции. На днях должны озвучить результаты розыгрыша от одного из поставщиков. Кстати, тоже семейного предприятия.

«ВМ» узнала и о предстоящих акциях, которые запланированы на столичных ярмарках. Так, до 31 декабря на площадке на Митинской улице можно будет приобрести кондитерские изделия с большой скидкой.

— Все пирожные одного из производителей будут стоить по сто рублей. Приезжайте и попробуйте самое выгодное предложение на сладкое! — зовет покупателей на ярмарку на Митинской улице, 56, представитель ГБУ «Московские ярмарки» Артем Кшнясев.

Фермеры и товаропроизводители отмечают: работать на московских ярмарках удобно. Павильоны в разных районах города оснащены современным торговым оборудованием, системами вентиляции и отопления. Это обеспечивает комфортные условия как для фермеров, так и для посетителей, а также позволяет проводить ярмарку в любое время года. Торговые места продавцам предоставляются бесплатно. До пандемии на каждой площадке проходили дегустации, кулинарные и творческие мастер-классы. Сейчас все развлекательные мероприятия приостановлены. При посещении павильонов необходимо надевать маски и держать социальную дистанцию. На всех ярмарках регулярно проводится мониторинг соблюдения правил и условий торговли.

КАК У НИХ

Ярмарки — неизменный рождественский атрибут европейской жизни. Обычно они начинают свою работу в конце ноября и в течение месяца предлагают горячие напитки, сувениры, мясные блюда и выпечку. Однако из-за пандемии некоторые страны свернули работу торговых площадок. По такому пути, к примеру, пошла Австрия. А вот в Италии ярмарки открылись, хоть и с рядом ограничений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стоимость овощей из так называемого борщевого набора такая: картофель — 22,50 рубля, капуста — 29,90 рубля, свекла — 22,50 рубля, морковь — 22,50 рубля, лук — 19,90 рубля. Также в городе работают ярмарки выходного дня — таких площадок, открытых для покупателей с пятницы по воскресенье, 70. Рассчитаны они на 1694 торговых места. В последний торговый день продавцы готовы отдать свою продукцию со скидкой до 50 процентов. Места предоставляют бесплатно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— Пять лет назад в Москве были две круглогодичные ярмарки, сейчас их 53. В общей сложности они рассчитаны на 1166 торговых мест. К концу года планируется открыть еще три площадки. Работа круглогодичных ярмарок не зависит от погоды, продавцам комфортно в павильонах. Каждую площадку стремимся оформить ярко и оригинально. Павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе «Крым», «Франция», «Япония», «Ампир», «Средневековый замок», «Купеческий стиль». На прилавках московских ярмарок представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий.