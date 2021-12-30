Юрий Кравцов: В планах «Мосинжпроекта» на ближайшие два года — завершение строительства 14 станций метро

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: АО «Мосинжпроект»

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в интервью «Вечерней Москве» рассказал об итогах работы инжинирингового холдинга в уходящем году и поделился планами на будущее.

— Юрий Николаевич, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» известен тем, что реализует в Москве уникальные проекты. Уходящий год не стал исключением?

— Самое главное, «Мосинжпроект» в этом году значительно приблизил реализацию ключевого проекта современного отечественного метростроения — создание Большой кольцевой линии московского метро: запущены в эксплуатацию 12 станций БКЛ и электродепо «Сокол».

Весной были введены две станции — «Народное Ополчение» и «Мневники». В декабре в качестве новогоднего подарка Москве и москвичам президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии метро еще с десятью станциями. Пуск более чем 20-километрового участка от «Мневников» до «Каховской» является самым масштабным в истории столичного метрополитена. По итогам 2021 года на Большом кольце работают 22 станции. Напомню, что всего на БКЛ протяженностью 70 км будет функционировать 31 станция, то есть пассажиров принимают уже две трети из них.

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поздравил сотрудников метрополитена и строителей с запуском движения по новому участку БКЛ / Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Другим важным событием 2021 года стало, несомненно, завершение тоннелепроходки на Большом кольце — это огромный труд более чем 4000 строителей в течение нескольких лет в густонаселенных районах Москвы с большим количеством инженерных коммуникаций, в сложных гидрогеологических условиях. При создании тоннелей на БКЛ были задействованы 33 тоннелепроходческих механизированных комплекса. Они проходили под водоемами, действующими объектами и сооружениями метрополитена и железной дороги, крупными автомагистралями. Мы использовали также современные программы, позволяющие отслеживать влияние подземных работ на городскую среду. За это время специалиста холдинга получили неоценимый опыт подземного строительства, который будет предложен для реализации в различных проектах в России и других странах.

— Какие планы по строительству столичного метро планирует реализовать «Мосинжпроект» в ближайшие годы?

— Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Юрьевич Бочкарев сообщил о том, что до конца 2024 года в столице будет построено 27 станций метро. И, конечно, «Мосинжпроект» как генеральный проектировщик и генеральный подрядчик создания новых линий и участков метро активно участвует в этом процессе.

В 2022 году будет продолжено строительство БКЛ — сейчас ведутся работы на северо-восточном и восточном участках, а также реконструкция станций «Варшавская» и «Каширская». После ввода девяти станций самое протяженное в мире метрокольцо замкнется.

В планах холдинга на ближайшие два года — завершение строительства 14 станций метро. Помимо девяти станций БКЛ, сюда входят станции «Пыхтино» и «Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской линии, участок Люблинско-Дмитровской ветки — станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Также мы планируем ввести в эксплуатацию электродепо «Аминьевское» и «Нижегородское».

Также продолжаем строить девять станций будущей Троицкой линии метро. Строительную готовность участка с пятью станциями первой очереди строительства от «Новаторской» до «Мамырей» можно оценить уже почти наполовину. Между станциями пройдены 8 однопутных тоннелей, на некоторых станциях уже начался монтаж эскалаторов, на «Новаторской» строится пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии. На центральном участке началось строительство трех станций «Вавиловской», «Академической» и «Крымской» и уже стартовала первая тоннелепроходка.

В следующем году начинаем строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро.

— «Мосинжпроект» создает транспортную инфраструктуру не только под землей. Какие проекты дорожного строительства вы сейчас реализуете?

— По поручению правительства Москвы мы занимаемся развитием улично-дорожной сети столицы. В частности, мы строим ряд участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады. Создание системы скоростных хордовых магистралей — ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединяют периферийные районы города, снижают нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК. Также мы строим дороги в зоне жилой застройки в северной и южной части промзоны ЗИЛ.

Создание системы скоростных хордовых магистралей — ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы / Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Одновременно с этим холдинг занимается возведением моста через затон Новинки, его длина составляет более 600 метров, а также развивает транспортную сеть в административно-деловом центре «Коммунарка» в Новой Москве. Кроме того, возводится пешеходный мост, который соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные Яузы.

В ближайшие три года в Москве планируется построить более 285 км новых дорог и почти 90 транспортных сооружений.

— Как продвигается строительство такого знакового столичного объекта, как здание Национального космического центра?

— НКЦ — действительно уникальный для столицы проект. Это не только один из крупнейших в мире космических центров, но и первое высотное здание в Москве, которое с нуля возводит российская компания, не привлекая зарубежных специалистов.

Именно на площадке НКЦ мы тестируем и внедряем новые строительные технологии, а также ведем обучение сотрудников. В дальнейшем опыт получаемый при возведении Национального космического центра распространится на другие наши объекты.

Использование передовых технологий и постоянное повышение квалификации задействованных кадров позволяет обеспечить высокие темпы строительства. В целом возведение основных конструкций НКЦ выполнено уже почти на три четверти. Монолитные работы завершены в малоэтажной части комплекса, продолжаются в высотной части центра. Практически завершен монтаж металлоконструкции в галерее НКЦ. В высокой степени готовности монолитные работы в «Конгресс-холле». Интенсивность работы мы не планируем снижать и в 2022 году.

Строительство НКЦ — одного из крупнейших космических центров в мире / Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

— «Мосинжпроект» занимается также комплексным развитием территорий столицы — расскажите об этом подробнее.

— Инжиниринговый холдинг является оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов: Мневниковской поймы, высвобождаемой территории Центра им. М. В. Хруничева и АДЦ «Коммунарка». Суммарная площадь планируемых к строительству на всех трех территориях объектов превышает 12 миллионов квадратных метров.

На территории Мневниковской поймы уже открыты две станции Большого кольца метро — «Мневники» и «Терехово». Транспортная доступность является хорошим драйвером развития осваиваемой территории.

Став по поручению мэра Москвы и руководителя столичного Стройкомплекса оператором крупных градостроительных проектов, мы прежде всего решаем задачи по выстраиванию эффективных коммуникаций между всеми участниками освоения территории, в рамках которого совместно ведется проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорог, объектов капитального строительства, проводится благоустройство.

При этом мы применяем комплексный подход, позволяющий обеспечить поэтапное освоение территории — четкий контроль завершения всех этапов и отдельных участков с соблюдением интересов всех сторон. Также холдинг использует динамическое моделирование, позволяющее получать данные, на основе которых принимаются управленческие решения в период создания и после ввода объектов в эксплуатацию.

— Насколько опыт «Мосинжпроекта» востребован другими регионами в создании транспортных и гражданских объектов, а также в управлении крупными территориями столицы?

— В наших планах наращивать работу в крупных городских агломерациях, мы готовы выступать в качестве оператора комплексного освоения территорий и реализовывать региональные градостроительные проекты в формате «под ключ».

Из ближайших задач — включиться в комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Также крупный градостроительный проект наша компания реализует и в Магнитогорске. По результатам конкурса институт Мосинжпроект, входящий в структуру инжинирингового холдинга, стал генеральным проектировщиком уникального общественного пространства «Притяжение».

Общественное пространство «Притяжение» / Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Мы готовы предложить свои услуги по реализации проектов в области рельсового транспорта, портовой инфраструктуры, общестроительных работ для предприятий нефтегазохимии и горной металлургии. В минувшем году холдинг успешно прошел предварительные квалификации на строительство промышленных объектов и мостовых сооружений для ряда крупных отечественных компаний. В целом мы определили сегменты инфраструктурного строительства в России, в которых «Мосинжпроект» сможет развивать свой бизнес в последующие 5–10 лет — объем инвестиций в эти сегменты до 2030 года оценивается в 30 триллионов рублей.

Холдинг выходит и на международные рынки. «Мосинжпроект» подтвердил квалификацию и техническое соответствие, позволяющие выполнять работы по строительству транспортных объектов в Турции, Израиле и Узбекистане. Еще по ряду перспективных проектов мы готовим технико-коммерческие предложения для заказчиков.

— Достаточно ли у компании трудовых ресурсов для работы по стольким направлениям?

— Наш холдинг обладает значительными кадровыми ресурсами: у нас работают опытные высококвалифицированные специалисты — строители, инженеры, менеджеры. Помогают в организации рабочего процесса в том числе взаимодействие с подрядчиками, применение современных систем управления и планирования. Они позволяют оптимизировать численность персонала на рабочих участках и при этом повысить производительность труда.

В качестве примера можно привести ситуацию с пандемией, когда у подрядчиков были ограничены возможности привлекать рабочих. Оптимизация ресурсов за счет цифровых систем позволила соблюсти сроки строительства БКЛ, в частности своевременный ввод участка из десяти станций.

Задачи, поставленные правительством Москвы, по повышению скорости выполнения и проектов с соблюдением их высокого качества потребовали от нас перестроить систему управления. Сначала мы внедрили матричную систему управления: каждый проект холдинга реализуется кросс-функциональной командой, руководитель которой несет полную ответственность за все параметры проекта, в том числе бюджет, сроки выполнения, качество.

В минувшем году мы провели организационную трансформацию. Весь объем управленческих решений в рамках реализации проекта принимается внутри команды проекта, в которую входят не только сотрудники холдинга «Мосинжпроект», но и представители подрядных организаций. Горизонтальное взаимодействие позволяет быстро принимать решения, как это принято в крупнейших международных строительных компаниях.

В целом за 2021 год мы значительно повысили эффективность и уровень цифровизации рабочих процессов, что позволяет избегать, как говорят строители, «бросовых работ», сосредоточиться на важнейших направлениях и производить их по плану, соблюдая все стандарты качества.

— Продолжая тему цифровизации, стоит вспомнить о BIM-технологиях, ведь «Мосинжпроект» стал одним из лидеров в применении технологий информационного моделирования?

— Действительно, наш проектный институт в прошлом году был признан «BIM-компанией года». Кроме того, мы создали центр компетенций технологий информационного моделирования. Успешно работает наше проектное подразделение по BIM — сформирована нормативно-методологическая база на уровне лучших мировых стандартов.

Специалисты «Мосинжпроекта», прошедшие обучение в центре компетенций BIM приступили к реализации пилотного проекта по новой методологии информационного моделирования на строящемся электродепо «Красный строитель» будущей Бирюлевской ветки метро. Уже проведена опытная эксплуатация среды общих данных (СОД). Ее интеграция с системой автоматизированного проектирования позволяет централизованно управлять информацией и отслеживать ход проектных работ.

Другим важным новшеством стала система технического документооборота. Она позволяет управлять процессами передачи, согласования и изменения проектной документации на всех этапах жизненного цикла строящегося объекта. Технология позволяет отказаться от бумажных документов и исключить ошибки по вине «человеческого фактора», а также экономит трудовые и материальные ресурсы.

Станция «Терехово» проектировалась с использованием информационных технологий / Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Кстати, элементы технологий информационного моделирования применялись для расчетов трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий станций БКЛ «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково». Сейчас наши специалисты-проектировщики уже начали работу над перспективными Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиями, участком Арбатско-Покровской линии до станции «Гольяново», станцией «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии.

Так что мы планируем удерживать знамя BIM-лидеров. Стоит напомнить, что с 2022 года все господрядчики обязаны проектировать с применением информационных моделей.

— Как успешное внедрение цифровых технологий и выстраивание эффективной системы управления было отмечено профессиональным сообществом?

— В 2021 году «Мосинжпроект» поднялся сразу на 9 пунктов в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. Среди 250 крупнейших строительных компаний мира холдинг сейчас на 114-м месте. Главная задача — войти в топ-100 этого престижного рейтинга.

Также мы получили сразу три награды одной из самых престижных международных премией в сфере девелопмента PROESTATE&TOBY Awards 2021, одна из них — в номинации «Инжиниринговая компания года». Компания лидирует среди российских инжиниринговых компаний по объему реализованной продукции в рейтингах «Эксперт 400», RAEX-600 и РБК 500.

Также ряд престижных отечественных наград получили наши проекты. Три наших проекта — участок БКЛ, открытый в 2020 году, участок Некрасовской линии и транспортно-пересадочный узел «Нижегородская» — стали победителями международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Также эти три объекта завоевали награды конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», проводимого Стройкомплексом Москвы, Департаментом градостроительной политики Москвы, Москомархитектурой и Ассоциацией инвесторов столицы.

— Каковы успехи вашей компании в сфере безопасности труда?

— «Мосинжпроект» прошел сертификационный аудит компании Lloyd’s Register. Он подтвердил, что холдинг соблюдает все международные требования в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Мы стали лауреатами премии ECO BEST AWARD за 2021 год в номинации «За внедрение эффективной системы экологической безопасности в строительстве».

Мы активно занимаемся внедрением «зеленых» инициатив — это стало предметом нашего повышенного внимания. Также мы запустили автоматизированную систему контроля качества в строительстве, которая уже охватила 80 стройплощадок, к системе подключены как наши сотрудники, так и подрядчики. Был проведен ребрендинг специальной одежды для работы на объектах строительства — ткань костюма соответствует современному европейскому стандарту сигнальной одежды повышенной видимости.

Хочу подчеркнуть, что мы стремимся обеспечить высокие темпы проектирования и строительства. В частности, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу форсировать строительство Большой кольцевой линии. При этом каждый наш объект создается на основе самых высоких стандартов качества и безопасности для граждан. Такими же принципами мы будем руководствоваться в наступающем году.