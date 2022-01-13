Готовы бороться с «омикроном»: президент поручил мобилизоваться из-за вспышки нового штамма ковида

Медсестра Лариса Майорова делает прививку против ковида жительнице столицы Полине Ферисиде / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

12 января президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» эффективно работает против «омикрон»-штамма коронавируса.

На совещании с кабинетом министров президент подчеркнул, что в связи с распространением штамма «омикрон» Россия находится «в очень сложной ситуации». Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений.

— Судя по всему, «Спутник V» достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире, — отметил президент.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Москва первой столкнется с ростом заболеваемости из-за «омикрона». По последним данным, в России выявлено 698 случаев заболевания, вызванного новым штаммом.

— Большая часть этих случаев приходится на Московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столица, как уже, к сожалению, эта традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма, — сказала Татьяна Голикова.

К концу недели правительство России должно представить доклад о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что число заболевших штаммом «омикрон» в Москве растет.

— В течение семи-десяти дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости — вполне возможно, что мы столкнемся с более худшей ситуацией, чем в предыдущие волны, — сказал Сергей Собянин.

В связи с распространением нового штамма в Москве планируется мобилизовать дополнительный коечный фонд.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что нужно усилить контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора и уделить особое внимание вакцинации.

— Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, — подчеркнул мэр.

В целом за период прошедших новогодних праздников в Москве не было критического роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. В сутки госпитализировали от 600 до 750 пациентов, что для столицы не является высоким уровнем.

Напомним, что «омикрон» выявлен уже более чем в 100 странах. Новый штамм распространяется быстрее других и содержит много мутаций.

КСТАТИ

Роспотребнадзор сообщил, что в отличие от дельта-штамма при заражении «омикроном» больных сильнее беспокоят слабость и головные боли. Потеря обоняния и вкусовых ощущений, наоборот, возникают реже. В целом симптомы заболевания схожи с сезонными ОРВИ.