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Цена жизни важна: бизнесмены оценили необходимость антикоронавирусных мер в ТЦ и ресторанах Москвы

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Город
Цена жизни важна: бизнесмены оценили необходимость антикоронавирусных мер в ТЦ и ресторанах Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве растет количество заболевших коронавирусом. Однако новые ограничения для бизнеса в городе пока не вводятся и локдауна не планируется. В прошлые волны пандемии одними из наиболее пострадавших отраслей были торговые центры и предприятия общественного питания. «Вечерняя Москва» узнала у их владельцев, достаточно ли в настоящий момент существующих мер и насколько они необычные.

Новые ограничения сложно придумать

Как рассказал первый заместитель генерального директора группы компаний «БИН», включающей в себя ТРЦ «Калейдоскоп», «Петровский Пассаж», «Смоленский Пассаж», «Фестиваль», «Премьера» и «Калужский», президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, на текущий момент сложно придумать какие-то ограничения, способные повлиять на распространение вируса.

— Нам кажется, действующих мер достаточно. Если вводить дополнительные, это вызывает уже другие вопросы — экономического плана, — говорит Москаленко.

Аналогичного мнения придерживается директор ТЦ «Океания» Борис Мильберг.

— При действующих требованиях и ограничениях сейчас любой человек в состоянии посещать общественные места, торговые центры в частности, и находиться в безопасности — использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. Мы для этого все меры сделали, — пояснил собеседник «ВМ».

Плодотворное сотрудничество с властью

Рестораторы также нацелены на то, чтобы все предписания и рекомендации надзорных органов выполнялись, говорит основатель холдинга Perelman People Владимир Перельман.

— Со стороны бизнеса, мне кажется, что меры более чем адекватные. Жесткие, думаю, не нужны. Я очень надеюсь, что мы это быстро пройдем. Судя по всему, наша система здравоохранения действительно одна из лучших в мировой практике. Я уверен, что и коек у нас с запасом, и цена человеческой жизни важна, — заявил ресторатор.

Бизнесмен подчеркнул, что согласен с мерами, которые предпринимают столичные власти, чтобы прервать цепочку заражений, и как они поддерживают бизнес. По словам Перельмана, Москва — вообще один из мировых лидеров с точки зрения здравого и гуманного подхода к ситуации и предоставления субсидий.

— Это не когда сверху стучат молотом по нам: «Соблюдайте ограничения». С властями ведется совместная работа — очень важная и очень плодотворная. Мне кажется, то, как Москва себя позиционирует, — это образец для всей страны. Рестораторы идут в унисон с Роспотребнадзором, понимая важность процессов. Нет никаких послаблений, никакого ощущения, что можно не действовать, — добавил Перельман.

Привилась социальная ответственность

Собеседники «ВМ» признают, что в последнее время изменилось и отношение посетителей к принятым ограничениям, не говоря уже о самих сотрудниках предприятий. Дмитрий Москаленко отмечает, что клиенты и сотрудники его объектов готовы соблюдать ограничения и сейчас даже делают друг другу замечания.

— Ответственность социальная привилась, — подчеркнул он.

Владимир Перельман в своих ресторанах фиксирует аналогичную картину.

— Все привыкли к ограничениям. Сотрудники относятся с пониманием и соблюдают все требования. Клиенты заходят в масках. Я и сам за пределами стола хожу в маске, хоть и недавно переболел, — поделился бизнесмен.

Ограничения станут историей

Поддерживает наблюдения коллег и Борис Мильберг. В прошлом году, по его словам, было трудно заставить клиента надеть маску на входе в торговый центр.

— Сейчас подавляющее большинство входит в ТЦ в маске. У кого нет — выдаем бесплатно. Мало тех, кто категорически против. У нас с ними скандалы, вплоть до вызова полиции. Каждый хочет поберечься, — заявил бизнесмен.

По его словам, бизнес надеется, что через некоторое время в ситуации с коронавирусом наступит перелом, и Москва, как и вся Россия, вернется к нормальной жизни.

На данный момент в Москве из противоэпидемических ограничений для общепита действуют только рассадка гостей с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, запрещено курение кальянов и проведение публичных мероприятий. В торговых центрах, как и во всех закрытых помещениях, посетители и сотрудники должны ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, в сфере услуг должны быть вакцинированы 80 процентов работников.

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