Устремленные к звездам

Возведение НКЦ ведется холдингом «Мосинжпроект» / Фото: Евгений Гурко/Роскосмос

Передовые технологии используются при возведении Национального космического центра. Его создание — задача, которую поставил президент России Владимир Путин.

Запад столицы получит уникальную архитектурную доминанту — на излучине Москвы-реки рядом с Филевским парком возводят Национальный космический центр.

Центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», ведущие отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты соберут под одной крышей. Грандиозная стройка не прекращается ни на минуту.

— При возведении высокоэтажной части Национального космического центра используются передовые технологии, — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Например, из-за высокого коэффициента армирования конструкций бетонирование монолитного каркаса башни происходит с использованием самоуплотняющейся бетонной смеси.

Такая смесь — ее рецептура была разработана старейшим институтом строительной отрасли НИИЖБ им. Гвоздева — значительно повысит качество и скорость строительства.

Задан высокий темп, а в инжиниринговом холдинге «Мосинжпроект» — управляющей компании по строительству объекта — отмечают: в се корпуса низкоэтажной части комплекса готовы в монолите. А уникальный небоскреб «растет» каждый день.

— Уже закончены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания, где уже идет монтаж верхних частей металлоконструкций. Строители приступили к устройству кирпичных перегородок, — сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Визуализация Национального космического центра / Фото: Евгений Гурко/Роскосмос

Начались монолитные работы и в зоне парковки.

— Здесь полностью завершена разработка грунта, идет устройство фундаментной плиты. Скоро начнется монтаж внешних и внутренних инженерных систем, — уточнил Юрий Кравцов.

Как отметил генеральный директор «МИП-Строй 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект») Константин Маслаков, для ускорения строительства Национального космического центра повсеместно используются средства малой механизации.

Завершить строительные работы Национального космического центра планируется в 2023 году. Ожидается, что сюда переместят подразделения госкорпорации «Роскосмос» и предприятий. Кроме того, в НКЦ будут находиться базовые кафедры ведущих инженерных вузов, готовящих специалистов отрасли.

Константин Владимирович Маслаков, генеральный директор компании «МИП-Строй 1» / Фото: Евгений Гурко/Роскосмос

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Маслаков, генеральный директор «МИП-Строй 1»: «Современные технологии ускоряют темпы строительства НКЦ»

При строительстве Национального космического центра используются передовые управленческие и технологические решения, которые позволяют оптимизировать сроки реализации проекта, а также и значительно повысить качество и безопасность проводимых работ. О том, какие именно технологии используются при возведении комплекса зданий НКЦ, нам рассказал Константин Владимирович Маслаков — генеральный директор компании «МИП-Строй 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект»), которая непосредственно отвечает за строительство объекта.

— Константин Владимирович, какие технологии позволяют ускорить строительство Национального космического центра?

— В первую очередь, стоит упомянуть самоподъемную гидравлическую опалубку и ветрозащитные экраны с независимой системой подъема, которые мы используем при строительстве высотной части. По сути, мы смонтировали площадку, которую можно поднимать по мере увеличения этажности строения при помощи гидравлической системы, без использования кранов. Эта конструкция позволяет оптимизировать рабочий процесс, значительно упрощая перемещение людей и грузов по стройплощадке. В свою очередь, самоподъемные ветрозащитные экраны обеспечивают заданные группой компаний «Мосинжпроект» высокие стандарты безопасности проведения строительных работ в любых погодных условиях.

Впервые в своей практике команда «МИП-Строй 1» ведет высотное строительство собственными силами. Этому решению предшествовала серьезная подготовка инженерно-технического персонала компании, прошедшего стажировку у ведущего европейского производителя опалубочных систем.

— Как такой подход влияет на темпы возведения башни?

— Мы намерены выйти на темп строительства до 3 этажей в месяц. Впрочем, такая скорость достигается за счет комплекса решений. В частности, мы сокращаем объемы ручного труда и повсеместно применяем средства малой механизации, которые существенно повышают производительность. К примеру, рабочие «МИП-Строй 1» активно используют пистолеты для вязки арматуры.

Кроме того, мы используем самоуплотняющуюся бетонную смесь. Она заполняет форму даже в густоармированных конструкциях, быстро затвердевает и не требует использования дополнительных технических средств для уплотнения — так называемых вибраторов.

— Константин Владимирович, применяются ли какие-то нестандартные решения при строительстве НКЦ?

— Мы уделяем особое внимание безопасности как при строительстве объекта, так и при его эксплуатации. Поэтому конструкция здания предусматривает создание арочного проезда высотой в три этажа, который при необходимости сможет обеспечить, к примеру, доступ специальной пожарной техники. Устройство арки требует использования трансферных балок, опирающихся на угловую колонну высотной части здания.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Cейчас специалисты проектируют систему электроснабжения НКЦ. Ее общая мощность составит 22,3 мегаватта. Планируется установить 15 трансформаторных и распределительных пунктов, проложить 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 километров, в том числе свыше восьми — с помощью технологии горизонтально-направленного бурения.

Генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (слева) и мэр столицы Сергей Собянин осмотрели ход строительства / Фото: Евгений Гурко/Роскосмос

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Здесь, на территории Центра имени Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера. По поручению президента России мы возрождаем это пространство, выводим на новый уровень работу «Роскосмоса» для того, чтобы он мог реализовывать задачи на самом высоком уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:

— На этой территории мы хотим собрать потенциал наших разных предприятий для трансфера технологий, чтобы люди работали на достойных рабочих местах.

Мы рассчитываем, что непосредственный контакт молодых специалистов и студентов технических вузов с инженерами и конструкторами уже действующих КБ, а также их возможная работа на опытном производстве создадут уникальный синергетический эффект для выращивания нового поколения работников ракетнокосмической отрасли России.

ЦИФРА

288 метров составит вместе со шпилем высота 47-этажной башни Национального космического центра. В небоскребе будет установлено 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно. В малоэтажной части комплекса установят 74 привычных лифта.

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