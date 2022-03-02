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Станции обеспечат электроэнергией

Василиса Чернявская 

Город
Станции обеспечат электроэнергией
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

2 марта заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал об энергоснабжении новых станций Московских центральных диаметров.

В списке на текущий год — пять новых станций Московских центральных диаметров. Энергоснабжением обеспечат следующие остановочные пункты: «Поклонная», «Кутузовская», «Ермакова Роща», «Тимирязевская» и «Окружная».

— На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры, — заявил Петр Бирюков.

Заместитель мэра столицы подчеркнул, что совокупная присоединенная мощность составит 3,2 мегаватта.

— Все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо «Сокол», транспортно-пересадочный узел «Черкизово», десять станций Большой кольцевой линии метрополитена.

Московские центральные диаметры удобны для пассажиров столицы и областных городов. В пресс-службе городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подсчитали, что с декабря 2021 года по февраль 2022-го МЦД воспользовались более 39 миллионов пассажиров.

— Это на 8 процентов больше, чем прошлой зимой, — сообщили в ведомстве. — Несмотря на то что эта зима стала самой снежной за последние годы, поездки на городском транспорте были все такими же стабильными и комфортными. И в дни самых сильных снегопадов пассажиры выбирали именно общественный рельсовый транспорт.

Самыми востребованными станциями диаметров зимой стали «Одинцово» и «Царицыно», через которые прошло по два миллиона пассажиров. В тройке лидеров и «Славянский бульвар», которым воспользовались 1,8 миллиона человек.

В столичном Стройкомплексе отметили, что в 2023–2024 годах планируется запустить еще два маршрута, которые свяжут столицу и область.

Существующие линии между столицей и Подмосковьем работают в режиме наземного метро. Поезда по Московским центральным диаметрам курсируют с интервалом 5–6 минут в час пик.

График работы диаметров выстроен как в метро — с 5:30 до часа ночи. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

По маршрутам запущены современные поезда «Иволга» российского производства. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам превосходят их.

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