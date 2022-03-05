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Мастер-классы, сжигание чучела и концерты: как Москва отметит Масленицу

Руслан Давлетшин

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Мастер-классы, сжигание чучела и концерты: как Москва отметит Масленицу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Завершается масленичная неделя. В этом году она проходит с 28 февраля по 6 марта. Традиционно жителей Москвы ждут угощения и народные гулянья. О том, где и как будут провожать зиму, — в материале «Вечерней Москвы».

Измайлово

Самые крупные празднования в этом году пройдут в Измайлове на востоке Москвы. 5 марта на центральной площади комплекса «Кремль в Измайлово» состоятся веселые старты и мастер-классы по хоббихорсингу, а 6 марта с 11 часов всех приглашают в увлекательное путешествие по «Масленичной неделе».

За целый день можно побывать на «Встрече Масленицы», «Заигрыше», «Лакомке», «Разгуляе», «Тещиных вечерках», «Золовкиных посиделках» и «Прощеном воскресенье». Будут выступать артисты, ходулисты, планируется проведение мастер-классов по приготовлению блинов и традиционные русские уличные игры.

Завершится праздничный день огненным шоу и сожжением нарядного чучела Масленицы в 19:00.

Мелихово

Сжигать чучело Масленицы 6 марта будут также в подмосковном Чехове на территории музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Там также пройдут масштабные гулянья. Детей и взрослых с 12:00 до 16:00 ждет насыщенная культурная программа.

Для посетителей будут работать ярмарка народных промыслов, пройдут концерты классической и народной музыки, а также покажут инсценировку рассказов Чехова. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за исторической реконструкцией, покататься верхом на лошадях, прочувствовать дух настоящей русской деревни и отведать блинов.

Сжигание чучела Масленицы здесь состоится в 15:55.

Блины под Баха

Порадует гостей 6 марта и музей-усадьба «Архангельское». Основными местами «Выходного дня в Архангельском» 6 марта станут западный боскет у конторского флигеля (детская зона) и терраса (площадка) перед колоннадой. Для посетителей приготовят шатры, где гости смогут сделать кукол-маслениц из натурального лыка и создать образцы витража «Весенние образы» при помощи цветных стекол и фольги.

На месте будут работать и «Вкусные ряды» с традиционными пшеничными блинами (на дрожжах, на обычном и на кислом молоке, на кефире или на воде) и блинными сюрпризами — со всевозможными начинками: с сыром, яблоками, вареньем и так далее. Кроме того, в меню будут вареники, кренделя, выпечка, фермерские деликатесы и другая гастрономия.

А завершением вечера станет концерт «Бах. Искусство фуги», посвященный последнему произведению великого композитора, которое он при жизни так и не окончил.

«Коломенское», «Царицыно» и «Кусково»

В крупнейших московских парках в текущем году каких-то пышных масленичных гуляний не будет ни 5 марта, ни 6 марта. Однако для гостей все равно подготовлена тематическая программа.

Например, в музее-усадьбе «Кусково» посетители смогут сходить на экскурсию во дворец Шереметевых и узнать о пышных празднованиях XVIII века, которые любил устраивать хозяин имения — граф Петр Шереметев. Вдобавок есть возможность познакомиться с историей масленичных обрядов. А в конце программы гостей ждут мастер-классы по изготовлению традиционных оберегов — кукол-вязанок, а также по созданию и декору свечей из вощины.

В «Коломенском» для гостей приготовлена экскурсия «Государыня Масленица». В ходе нее можно будет узнать историю обрядов об истории резиденции царя Алексея Михайловича и традициях празднования Масленицы на Руси.

«Царицыно» проведет несколько офлайн-мероприятий. 5 марта состоится концерт детских музыкальных школ, 6 марта — модный показ народной одежды XIX века и одежды современных дизайнеров. Для онлайн-программы запланированы артист-токи, лекции и мастер-классы исследователей фольклора, дизайнеров, мастеров по текстилю и дереву, вдохновленных народными традициями.

Крутицкое подворье

Довольно масштабная программа ожидается в Крутицком патриаршем подворье. С 11 до 17 часов гостей подворья ждут русские народные подвижные игры, штурм снежной крепости, интерактив «Угадай предмет».

Также можно будет посетить Музей ратной истории Москвы, где расскажут об истории ремесел: как печатались первые книги, отливались и чеканились средневековые украшения; что такое жернова и как они работали.

А где еще будут праздновать Масленицу

В целом в Москве будут работать несколько десятков площадок с народными гуляньями и возможностью отведать блинов. Их приготовят в многочисленных точках общепита. Где-то пройдут концерты классической музыки, где-то — мастер-классы и выступления фольклорных коллективов.

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