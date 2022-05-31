Календарь мероприятий на 1 июня 2022 в Москве

Фото: Пресс-служба

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1 июня в парках и музеях столицы пройдут тематические события — рассказываем, на какие выставки и фестивали можно отправиться с детьми

Большой фестиваль школ искусств в «Зарядье»

1 июня на всей территории парка «Зарядье» пройдет Большой фестиваль школ искусств. Лучшие коллективы учебных заведений, лауреаты международных и всероссийских конкурсов выступят с уникальной программой, концерты и мастер-классы будут проходить с 10:00 до 21:00.

На главной сцене зрители увидят премьера Большого театра Владислава Лантратова, балерину Марию Александрову, пианиста Даниила Крамера, джазового музыканта Дарью Чернакову. Также в программе коллаборация оперного певца и победителя третьего сезона шоу «Маска» Ильдара Абдразакова со студентами МГИМа Шнитке Дилярой Калимуллиной и Адамом Калмыковым. Пелагея выйдет на одну сцену с Софьей Носовой из Детской музыкальной школы Чайковского. В финале на главной сцене пройдет шоу барабанщиков.

В театральной студии Медиацентра покажут пластический спектакль-клоунаду и литературно-музыкальную композицию, выступят театральные коллективы. Для начинающих актеров московских школ искусств устроят встречи с артистами театра и кино Максимом Авериным и Андреем Леоновым. В честь Года культурного наследия на площади перед «Заповедным посольством» организуют фольклорную программу, которая продлится с 11:00 до 19:20. Ученики и преподаватели школ искусств расскажут о русских национальных традициях, закружат в хороводе, исполнят народные песни и танцы. В рамках фестиваля в Медиацентре пройдет выставка работ декоративно-прикладного искусства учащихся и педагогов московских школ искусств.

Где: улица Варварка, парк «Зарядье».

Вход свободный.

Выставка подросткового современного искусства на Винзаводе

Фото: Пресс-служба

На Винзаводе показывают работы выпускников школы для подростков Uteens, студентов совместно спроектированных с Британкой программ Creative Drawing и Art&Design (2nd level). Название выставки «А что, если…» отсылает к ключевым качествам молодого поколения: любознательности, смелости, открытости новому — это метанавыки, которые необходимы современному художнику не меньше, чем традиционный навык визуализации.

Подростки пробуют различные материалы, поверхности, инструменты, учатся мыслить проектно, транслировать идею через искусство, используя разные медиа, работать с визуальной метафорой и сторителлингом. На выставке представлено более 200 работ: живопись, графика и скульптура, иллюстрации, комиксы, фотографии, анимация, видео- и саунд-арт.

Где: Винзавод, пространство U Contemporary, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6.

Вход свободный.

«ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина»

В московском «Манеже» открылась выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина (полное собрание приключений)». Каждое из пространств масштабной инсталляции создано фантазией и руками замечательных художников, которые работали со Славой Полуниным на протяжении всей его творческой жизни: Михаила Шемякина, Андрея Бартенева, Теодора Тэжика, Алексея Костромы, Алены Коган, Александры Гутновой и многих других.

Зрителям предлагают пройти по лабиринту жизни Славы, побывать в его детстве, попробовать стать клоуном и узнать поближе товарищей по цеху, окунуться в стихию карнавала и уличного театра, поступить в школу, которая не очень-то похожа на школу, познакомиться с самой серьезной академией в мире — Академией дураков — и ее блистательными академиками, побывать в пустыне, проверить свои силы в борьбе со снежной бурей, прикоснуться к Зазеркалью, к метафизической стороне нашего бытия. В каждом зале — атмосфера разных периодов творчества Мастера.

Где: Центральный Манеж, Манежная площадь, 1.

Бесплатный вход в «Крокус-Сити Океанариум»

Фото: Пресс-служба

В честь Дня защиты детей «Крокус-Сити Океанариум» организует благотворительную акцию. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Океанариум в течение всего дня бесплатно. В этот день дети смогут не только окунутся в увлекательный подводный мир и познакомиться с более чем 3 тысячами обитателями и 100 видами тропических растений на трех тематических экспозициях, но и посетить подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции.

Здесь расскажут историю о прекрасной нимфе подводного мира и коварном пирате. После шоу всех детей ждет мастер-класс, на котором они смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

Где: Международная улица, дом 10.

Интерактивное пространство «Лунариум»

Фото: Пресс-служба

В Московском Планетарии после двух лет проектирования наконец-то открылось интерактивное пространство «Лунариум». Оно состоит из двух уровней, которые посвящены Земле (верхний зал) и Вселенной (нижний зал).

Сегодня Лунариум — это ультрасовременная площадка, основной принцип которой «взаимодействуй и экспериментируй», научный музей, где множество интерактивных экспонатов объясняют устройство этого мира. Здесь каждый сможет почувствовать себя ученым или естествоиспытателем. Играть, бегать, дергать, кричать — тут можно все! Создателям в полной мере удалось реализовать принцип «эдьютейнмент»: обучают тут в формате развлечений, ведь только так можно на всю жизнь «заразить» мечтой о космосе.

Где: Садовая-Кудринская, 5 стр 1.

Фестиваль «Большая перемена»

Фото: Пресс-служба

В Международный день защиты детей, 1 июня, на ВДНХ пройдет фестиваль детства и юности «Большая перемена». В нем примут участие представители детских общественных движений, образовательных проектов для детей и подростков, школьники, их родители и педагоги-наставники. В рамках фестиваля состоится Всероссийский слет детских общественных организаций, семейная смена «Родные-любимые» проекта «Большая перемена», спортивные соревнования, творческие кастинги, полуфинал Всероссийского конкурса «Битва хоров!».

Завершит фестиваль концерт с участием популярных российских исполнителей Пелагеи и Александра Панайотова. В рамках музыкальной программы артистка лейбла Black Star Анет Сай исполнит песню «Не опусти», ставшую одним из главных саундтреков российского блокбастера «Красная Шапочка», премьера которого состоится 22 сентября 2022 года. Шоу артистки будет сопровождаться выступлением балета «Тодес».

Где: ВДНХ.

Вход свободный.

Квесты и экскурсии в Пушкинском

Фото: Пресс-служба

1 июня 2022 года, в Международный день защиты детей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина приглашает школьников принять участие в образовательных квестах и экскурсиях.

Ребят ждет путешествие по разным эпохам в поисках героев, готовых вступить в схватку с Драконом, квест «Заколдованный лес», где участникам предстоит разрушить замыслы коварного чародея, обратившего обитателей волшебного леса в статуи и картины, и освободить заколдованных животных, а также экскурсии «Искусство Италии XVII–XVIII веков», «Искусство итальянского Возрождения», «Фантастические животные в музее» и «Мифы Древней Греции».

Вход свободный. Участие бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Международный день защиты детей в Музее Москвы

В этом году в рамках Международного дня защиты детей 1 июня Музей Москвы и его филиалы подготовили интересную программу для наших маленьких посетителей и их родителей.

В 12:00 и 14:00 в Музее археологии Москвы пройдет интерактивная экскурсия «Делу — время, потехе — час». Ее участники узнают о старинных играх и игрушках, обнаруженных в ходе археологических раскопок и представленных в витринах музея, а также услышат звучание средневековой погремушки, поиграют в бирюльки и калечину-малечину.

А в 17:00 на выставке «История Москвы для детей и взрослых» состоится бесплатная экскурсия «Маленькие жители древней столицы». Заведующая сектором отдела археологии Екатерина Святицкая расскажет о том, как росли дети, жившие в Москве XVII столетия. Предметом увлекательной встречи с куратором выставки станут не только игры и игрушки, но и более серьезные занятия юных москвичей и связанные с ними исторические сюжеты.

Вход свободный.

День защиты детей в Зоопарке

Фото: Пресс-служба

Московский зоопарк подготовил программу развлечений для детей и их родителей: гостей ждет познавательная викторина, эстафеты и мастер-класс по изготовлению подарков для больших панд. Главными героями дня станут панды Жуи и Диндин.

Организаторы проверят знания посетителей о китайской истории, культуре и животных, а после окончания викторины победители получат памятные сувениры. Также сотрудники зоопарка поделятся историями из жизни своих подопечных.

Где: Большая Грузинская улица, дом 1.