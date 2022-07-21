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Роботы помогают осваивать космос

Наталья Тростьянская
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Роботы помогают осваивать космос
Максим Дацун с сестрой Есенией в Музее космонавтики пообщались с робопсом по кличке Рободруг / Фото: Пресс-служба московского Музея космонавтики
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В московском Музее космонавтики 21 июля провели День роботов. К одной из экскурсий присоединились два робопса. Робика-Бобика и Рободруга познакомили с легендарными собаками Белкой и Стрелкой.

Музей космонавтики — один из самых популярных музеев столицы. Сюда приезжают семьями не просто со всей Москвы, со всей России. Четырехлетняя Есения Дацун, гостья из Ставрополя, обожает животных, поэтому, увидев в музее робособак, тут же остановилась, чтобы погладить их. В это время ее старший брат Максим, увлеченный космосом, с интересом слушал о полете Белки и Стрелки.

— Это были первые живые существа, которые слетали в космос, провели там 25 часов и вернулись на Землю целыми и невредимыми, — рассказывает старший научный сотрудник Музея космонавтики Георгий Лисицин. — Как настоящие космонавты Белка и Стрелка прошли строгий отбор: они были умнее, хитрее, быстрее и выносливее остальных. Плюс хорошо смотрелись в кадре. Телесъемка тогда была черно-белой, поэтому важно, чтобы собаки были светлого окраса.

В окружении детей красно-черный Робик-Бобик и серебристый Рободруг улавливали каждое слово о Белке и Стрелке. Узнав подробности из жизни легенд, робопсы дружно сели на задние лапы и помахали передними. Восторженные дети захлопали в ладоши.

— Такие прикольные! — восхищается роботами десятилетний москвич Тимофей Фомин.

Когда вырастет, он хочет стать космонавтом, поэтому часто бывает в этом музее, где можно узнать, в том числе о полетах к другим планетам.

— Стану первооткрывателем Марса, — заявляет школьник. — Ученые его еще не до конца изучили. И я, когда слетаю туда, помогу им раскрыть все тайны. Например, есть ли там пришельцы.

В будущем исполнить мечту Тимофею помогут, конечно же, роботы.

— Обычно мы представляем себе антропоморфного робота, который делает, по сути, то же самое, что и человек, — говорит заместитель заведующего отделом научной популяризации Музея космонавтики Павел Гайдук. — На самом деле, робот — это какая-то система. И в этом плане практически любой космический аппарат так или иначе является роботом.

Павел приводит конкретные примеры: спутники, луноходы, марсоходы и даже космический корабль «Союз» большую часть времени летит полностью в автоматическом режиме, как самый настоящий робот. Есть робопомощники и на Международной космической станции. Например, специальные манипуляторы, которые помогают выполнять сложную работу в открытом космосе, или летающий «шар» Саймон, оснащенный искусственным интеллектом. Во время своей миссии он общался с экипажем, отвечал за хорошее настроение.

— Возможно, наши песики тоже когда-нибудь полетят в космос, — надеется Павел Беленко, экскурсовод и инженер «Робостанции» на ВДНХ, где обычно и обитают Робик-Бобик и Рободруг. — Преимущество четвероногого робота — в том, что он хорошо справляется с преодолением препятствий и может быть полезен, скажем, на других планетах.

На Земле такие робопсы уже помогают, например, доставлять грузы и исследовать местность.

КСТАТИ

Первый российский антропоморфный робот-спасатель Федор летал на МКС в 2019 году. Сейчас Роскосмос проводит испытания антропоморфного робота нового поколения. Теледроид, внешне напоминающий торс человека, предназначен для работы в открытом космосе. Предполагается, что он будет функционировать в режиме аватара, когда робот копирует движения оператора в специальном костюме.

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