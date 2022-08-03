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Как реконструируют станцию «Лесной городок»

Василиса Чернявская 
Город
Как реконструируют станцию «Лесной городок»
Проект реконструкции станции Лесной городок четвертого маршрута Московского центрального диаметра / Фото: Stroi.mos.ru

2 августа в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о реконструкции станции Лесной городок на четвертом Московском центральном диаметре.

Строители уже выполнили половину работ. Практически готовы две новые пассажирские платформы и навесы над ними. Они защитят пассажиров от непогоды.

Еще один плюс нового пригородного вокзала — удобный подземный вестибюль. Его оснастят эскалаторами, лифтом, турникетами и кассами. Современными сервисами смогут беспрепятственно пользоваться и маломобильные пассажиры.

Сейчас ведутся отделочные работы в пешеходном тоннеле, который соединит две стороны улицы Железнодорожной и обеспечит выход на платформы станции.

— С коллегами из правительства Московской области благоустраиваем территорию вокруг станции: уже обновили тротуары и отстойно-разворотную площадку, а также установили остановки для автобусов, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас продолжаются работы на перехватывающей парковке — после завершения здесь смогут разместиться до сотни автомобилей. В пресс-службе Московской железной дороги добавили, что строительство новой инфраструктуры станции Лесной городок будущего МЦД-4 призвано полностью интегрировать железную дорогу в городскую среду, сделать ее более комфортной для пассажиров.

— Станция Лесной городок — основная точка транспортного каркаса для местных жителей, вблизи расположено несколько жилых комплексов, — сказал заммэра. — В будущем пассажиров здесь станет больше, поэтому заранее создаем запас пропускной способности. Уже в этом году можно будет пользоваться современным пригородным вокзалом, а с запуском МЦД-4 жители получат станцию наземного метро в шаговой доступности, с удобным расписанием поездов, новым подвижным составом, единой билетной системой с бесплатной пересадкой на метро и Московское центральное кольцо при оплате по карте «Тройка».

Отдельное внимание уделили созданию подходов к Лесному городку. Сейчас завершают сооружение крытого пешеходного моста. Он соединит улицу Вокзальную и деревню Осоргино. Переход позволит безопасно пересекать оживленный участок железной дороги.

В Дептрансе добавили, что в городе и Подмосковье продолжается развитие будущих диаметров. МЦД-4 планируется запустить уже в конце 2023 — начале 2024 года.

КСТАТИ

После ввода МЦД-4 время в пути для жителей области сократится до 13, а для жителей Москвы — до 38 процентов. Москва станет ближе для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Длина четвертого Московского центрального диаметра составит 86 километров. 17 станций МЦД-4 станут пересадочными на метро, МЦК и другие диаметры.

ЦИФРА

23 района Москвы повысят свою транспортную доступность после ввода четвертого диаметра.

Строительство Максим Ликсутов МЦД Метро
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