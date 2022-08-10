Два мира сойдутся: определили облик станций метро «Остров Мечты» и «Загорье»

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9 августа в столичном Стройкомплексе рассказали о новых проектах станций Бирюлевской линии метрополитена.

Архитектурный конкурс определил облик станций «Остров Мечты» и «Загорье». Бюро-победители представили свои проекты, призванные подчеркнуть красоту новых станций. Всего в шорт-лист по итогам отбора вошло десять архитектурных бюро.

— Столичный метрополитен, без сомнения, не только один из самых эффективных видов транспорта, но и едва ли не самый красивый транспортный объект мира, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Многие станции московской подземки являются памятниками архитектуры и выдающимися инженерными сооружениями. Несмотря на то, что сегодня темп строительства метро значительно вырос, вопросам дизайна и оформления станций уделяется большое внимание — они должны соответствовать высокому уровню, заданному предшественниками.

«Остров Мечты» появится около одноименного парка развлечений. Станция будет пересадочной на «Технопарк» Замоскворецкой линии городской подземки. По задумке архитекторов, в отделке стоит использовать два вида гранита — Санарский и Цветок Урала. Их контраст станет олицетворением подземного мира и мира на поверхности. Дополнят образ извечного дуализма — черного и белого — металлические кассеты и алюминиевые панели.

Облик станции «Загорье» посвятят прогрессу российской промышленности и сырьевому богатству страны.

— Композиционным центром зала стал элемент с отверстиями, ассоциирующийся с листом прокатного металла, — сообщили в столичном Стройкомплексе. — Маскируя опорные колонны, он разделяет станцию на два независимых пространства, что облегчает навигацию.

Напомним, что Бирюлевская линия пройдет по территориям семи районов Южного и Юго-Восточного административных округов Москвы. На участке разместятся десять станций с рабочими названиями: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Хлебная», «Липецкая», «Загорье» и «Бирюлево».

ЦИФРА

21 станция разместится на Бирюлевской линии метрополитена. Проект разделен на три этапа.

КСТАТИ

При проектировании первого участка Бирюлевской линии метро заложили возможность ее продления от территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ) до станции«Деловой центр».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 2021 году был утвержден проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро. На шестикилометровом отрезке планируется построить три станции.