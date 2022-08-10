Проверить здоровье можно быстро и легко

Москвичка Виталия Витрук проходит обследование на диагностическом комплексе, расположенном во флагманском офисе «Мои документы» в Войковском районе. Все полученные данные будут отправлены на ее электронную медицинскую карту / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Войковский район Карта всех событий

В офисе «Мои документы» в Войковском районе установлен диагностический комплекс, который помогает посетителям проверить свое здоровье. 10 августа «Вечерняя Москва» побывала на месте и выяснила, как работает эта услуга.

Диагностические комплексы в центрах госуслуг «Мои документы» появились два года назад и с каждым годом совершенствуются — ширятся параметры, по которым определяется уровень здоровья человека, становятся точнее.

В центре госуслуг Войковского района любой желающий может воспользоваться аппаратами для измерения уровня насыщения крови кислородом, артериального давления, узнать свой пульс, рост, вес и многое другое. Есть здесь и специалисты, которые помогают пройти все необходимые процедуры.

— А с мая этого года после прохождения у нас обследования можно также получить рекомендации по сбалансированному питанию. Персональные рекомендации формируются на основе данных о хронических заболеваниях человека, его аллергических реакциях, первичном анализе параметров организма и так далее. Если пройти полный комплекс обследования, то это займет у посетителя приблизительно семь минут, — рассказывает специалист по здоровому образу жизни (ЗОЖ) офиса «Мои документы» Войковского района Алина Сабирова.

Также при обследовании посетителю надо ввести данные своего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Благодаря этому все результаты этого экспресс-анализа будут отправлены на его электронную медицинскую карту. А еще по желанию посетителя центра специалист по ЗОЖ поможет записать его на прием к врачу в поликлинику.

Рядом с диагностическим комплексом установлен специальный робот-диагност. Кроме прочего, он может быстро измерить уровень сахара в крови благодаря встроенному глюкометру. А еще робот может измерить температуру тела человека бесконтактным способом и даже провести частичное обследование организма.

— Наш флагманский офис открылся в апреле, и, надо сказать, диагностический комплекс пользуется большой популярностью. Многие ленятся дойти до поликлиники, а когда приходят к нам, то с большим удовольствием проверяют свое здоровье. Некоторым людям после такой диагностики (если видим, что показатели не очень хорошие) сами рекомендуем обратиться к терапевту, — говорит Сабирова.

Всего же за два года работы таких диагностических комплексов по всей Москве ими воспользовались 400 тысяч горожан. Одна из них — студентка Виталия Витрук. Девушка зашла в офис «Мои документы», чтобы подать заявление на перевыпуск социальной карты учащегося. По ее словам, у нее не всегда есть время пройти диспансеризацию, поэтому она с удовольствием проверяет показатели своего здоровья в центрах госуслуг. Делала это уже неоднократно.

— Сегодня после тестирования получила индивидуальные рекомендации по правильному питанию. А еще узнала, что у меня не хватает железа в крови, поэтому лучше обратить внимание на продукты с его высоким содержанием.

Кроме того, после обследования специалист по ЗОЖ порекомендовала ей проводить как можно больше времени на свежем воздухе и не забывать о полноценном сне.

— Пока еще есть время до начала занятий в университете, налажу нормальный режим сна и питания. И вообще, очень хорошо, что в городе есть места, где можно быстро пройти обследование, — говорит Виталия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Несколько лет назад мы поставили себе комплексную задачу: привить москвичам ответственное отношение к своему здоровью и привлечь их к ведению здорового образа жизни. В центрах госуслуг работают диагностические комплексы, которые позволяют буквально на бегу проверить основные показатели организма. Центры «Мои документы» постепенно расширяли географию расположения медицинского оборудования, и сейчас оно установлено в 72 офисах.