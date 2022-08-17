Где в Москве находятся блошиные рынки

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Партизанская Карта всех событий

Блошиный рынок — отличное место для продажи ненужных вещей и покупки антикварных предметов. Также туда можно заглянуть в поисках атмосферы прошлого, например, чтобы вспомнить детство, а также чтобы купить что-то для дома ниже розничных цен. «Вечерняя Москва» составила топ-5 интересных барахолок Москвы.

Блошиный рынок в Измайловском вернисаже

Одна из самых известных барахолок столицы находится в Измайловском вернисаже. Оттуда сложно уйти с пустыми руками, так как все вещицы цепляют внимание покупателей.

К преимуществам рынка можно отнести то, что его торговая площадь поделена на сектора. Это помогает людям ориентироваться на территории быстрее. Там можно найти необычные предметы старины, а также дорогие вещи, которые имеют культурное значение. Также плюсом барахолки является наличие ряда сувенирной продукции, что повышает интерес туристов к этому месту.

Как добраться: Рынок расположен в 15 минутах ходьбы от станции метро «Партизанская».

Режим работы: Открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

«Левша»

Для любителей антикварных вещиц это место — настоящая находка. Помимо простых безделушек, которые люди продают там за ненадобностью, также можно найти винтажные предметы интерьера и старинные монеты. Цены на ассортимент здесь приятно порадуют покупателей.

Лучше приезжать сюда пораньше, чтобы успеть найти что-то действительно стоящее.

Как добраться: Рынок находится недалеко от ж/д платформы «Новодрезково». Торговые ряды начинаются прямо от самой станции, что уменьшает возможность заблудиться.

Время работы: Только по выходным, с 8:00 до 18:00.

Блошиный рынок у бывшего монастыря

Эта барахолка пользуется меньшей популярностью среди жителей столицы, благодаря чему представленные товары там можно приобрести дешевле.

Торговые ряды располагаются вдоль стен бывшего монастыря. Продавцы располагают свои вещи прямо на ограждении или на принесенных самостоятельно столиках.

Как добраться: Располагается в семи минутах ходьбы от станции метро «Преображенская площадь».

Время работы: с понедельника по воскресенье, с 6:00 до 21:00.

Блошиный рынок на Школьной улице

Рынок был создан по инициативе правительства Москвы для помощи пенсионерам города. Единственная барахолка Москвы, где есть запрет на продажу некоторых товаров, в частности, нижнего, постельного и детского белья, носков, а также летней и домашней обуви. Все остальное продавать можно.

Как добраться: Станция метро «Римская», улица Школьная, дом 13

Время работы: Первая и третья суббота месяца, с 10:00 до 17:00.

Svalka. Барахолка наоборот

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Эта барахолка создана для тех, у кого есть желание отдать ненужные вещи, а перевозить их самостоятельно нет времени. Svalka сама вывозит вещи и выставляет их на секонд-сторе. Часть вырученных средств направляется на благотворительность.

Как добраться: Станция метро «Дубровка», 7-я Кожуховская улица, 9.

Время работы: Среда и суббота, с 12:00 до 21:00.