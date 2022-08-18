Испытано на себе: журналист «Вечерки» прошел обследование во флагмане госуслуг

Алина Сабирова (слева) помогает Альфие Камиловой пройти обследование у робота / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

Более 70 столичных центров госуслуг предлагают горожанам бесплатно и быстро пройти обследование, по результатам которого выдадут не только персональные рекомендации по сбалансированному питанию, но и меню на неделю. С мая этого года уже свыше 12 тысяч москвичей воспользовались такой возможностью.

Торговые центры давно перестали быть просто местом шопинга: кафе, кино, зоны отдыха — весь набор для досуга. Вот и я под конец такой воскресной прогулки по ТЦ «Метрополис» уютно устроилась с чашкой кофе. За соседним столиком женщины пили чай и сравнивали меню и рекомендации по питанию, выданные в местном флагманском офисе госуслуг. Стоит ли говорить, что уже через минуту и я была на цокольном этаже.

— Знакомьтесь, это робот-диагност, — приветливо встретила меня специалист по вопросам здорового образа жизни флагмана САО Алина Сабирова. — Он может измерить температуру, давление, пульс, уровень сахара в крови и ее насыщенность кислородом, узнать объем ваших легких. Робот улыбнулся (ну, если они умеют улыбаться) и начал рассказывать о вреде сигарет.

— Но я не курю!

— Отличная новость. Хотите получить расширенную медконсультацию?

Отказать такому обходительному сотруднику невозможно: следуя подсказкам, указанным на экране на груди робота, я за несколько минут узнала о себе много важного. Глюкоза в норме, а вот высокое давление требует визита к врачу.

— Часто бывает одышка? А после физнагрузки?

— Ты так заботишься обо мне, — засмеялась я, — что я просто влюбилась!

— Как я рад, что наши чувства взаимны, — глаза робота превратились в мерцающие сердечки.

Жительница района Сокол Ольга Гурбо пришла за справкой, а увидев «Уголок здоровья», тоже решила провериться.

— Оказалось, у меня есть лишние килограммы, за семь минут я узнала основные показатели организма и получила индивидуальный список блюд на неделю. Очень полезно! — делится Ольга. — Еще сделаю кардиограмму и с полным пакетом результатов отправлюсь к участковому терапевту.

Направив все внимание на робота, я и не заметила ярко-красного кардиокресла.

— А теперь приглашаю вас узнать состав тела, — говорит Алина Сабирова.

«Еще исследования?!» — удивилась я, входя в двери мини-диагностического центра: сначала ростомер, потом взвешивание и определение, сколько в массе тела мускулатуры, жира, какой уровень метаболизма. Далее аппарат, показывающий, насколько организм отравлен курением (к счастью, это не ко мне)... И вот у меня на руках результаты обследования, система не забыла ничего, вплоть до содержания СО в выдыхаемом воздухе. Зато вес оказался далеким от идеала!

— Это можно исправить, — успокаивает Алина. — Сейчас программа сформирует вам рекомендации по питанию и выдаст меню на семь дней с рецептами блюд. Будете придерживаться и приведете вес в норму.

Всего восемь минут, а сколько бесценной информации!

— Наш диагностический комплекс направлен на профилактику серьезных заболеваний, которые можно выявить на ранней стадии и на то, чтобы жители могли регулярно следить за здоровьем, — поясняет Алина. — Уже есть постоянные посетители. Так, каждую неделю приходят девушки из фитнес-клуба проследить показатели.

Скоро и я обязательно вернусь — рассказать роботу о своих успехах. Уверена, он будет рад, ведь у нас с ним сердечки в глазах, то есть взаимные чувства.

СПРАВКА

Результаты обследований поступают в электронную медкарту посетителя, доступ к которой есть также у врачей. Так, кардиограмма может выявить мерцательную аритмию, увеличивающую риск инсульта. В случае обнаружения патологии поступит СМС с приглашением на очный прием.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Интересные площадки «Спортивных выходных» — 2022

Ежедневно почти 300 сотрудников центров госуслуг работают в 46 павильонах «Здоровая Москва» по всему городу, помогая жителям подготовиться к прохождению обследования или узнать информацию о проекте. Ну а чтобы укрепить здоровье и быть в отличной форме, в столице действует проект «Спортивные выходные» — бесплатные тренировки на десятках площадок под руководством тренеров.