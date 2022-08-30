Овощи и фрукты, купленные возле метро, могут содержать опасные вещества

Инспектор отдела по пресечению несанкционированной торговли ГКУ «Организатор перевозок» Анатолий Федотов и старший сержант Отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД по ЦАО Оксана Авдеева задержали продавца Алгиза Долматова (слева направо) / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

30 августа инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» совместно с сотрудниками УВД по Центральному округу провели рейд по пресечению нелегальной торговли. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что грозит нарушителям и как с ними борются представители правопорядка.

С началом летнего сезона всегда учащаются случаи нелегальной торговли овощами и фруктами возле станций метро. По пути домой людям проще купить арбузы, дыни или помидоры сомнительного качества в таких «пунктах продажи», чем заходить в супермаркет.

Всего с начала года инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» выявили более девяти тысяч случаев нелегальной торговли на транспортных объектах Москвы. С начала лета — более 4,5 тысячи.

— Но такая торговля ведется в антисанитарных условиях, продукция не проходит контроль качества, на нее отсутствуют документы и сертификаты, подтверждающие ее безопасность. А еще у продавцов часто не бывает медицинских книжек, — рассказывает инспектор отдела по пресечению несанкционированной торговли ГКУ «Организатор перевозок» Анатолий Федотов.

Он добавляет, что большое содержание вредных веществ в продуктах питания может привести к отравлениям и аллергическим реакциям.

Вместе с Федотовым на рейд около станции метро «Площадь Ильича» вышла старший сержант отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД по ЦАО Оксана Авдеева. Она проверяет документы у продавцов, выставивших там свои товары.

Ей на глаза попадается владелец небольшой точки Алгиз Долматов. Оксана Авдеева и Анатолий Федотов подходят к мужчине и просят предъявить документы. В глазах продавца читается испуг.

— Это вообще не моя точка. Я не виноват. Я просто продавец, а не хозяин, — оправдывается Алгиз Долматов.

Анатолий Федотов собирается выписывать штраф правонарушителю, но тот намеревается сбежать, спешно загружая лотки с овощами и фруктами в багажник своего автомобиля.

— Вызываю дополнительный наряд для задержания, — передает по рации Оксана Авдеева.

Пока полиция едет, Анатолий Федотов находит владелицу этой точки и выписывает ей штраф. Его сумма составила пять тысяч рублей.

— Это самый маленький штраф из всех, так как мы выписали его физическому лицу. Если бы это были индивидуальный предприниматель или юридическая компания, то он бы вырос до 50 и 500 тысяч рублей соответственно, — сказал Анатолий Федотов.

В это время как раз подоспели полицейские. Так как продавец не успел погрузить все в машину, они забрали оставшийся товар как вещественное доказательство.

— Приобретая товары с рук, никто не несет ответственности в случаях причинения вреда здоровью покупателя, — говорит Федотов.

Он добавляет, что простые жители могут содействовать сотрудникам органов в пресечении незаконной торговли. Для этого можно сообщить о нарушениях по телефону 112 или в чат-бот Московского транспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Мохов, начальник отдела по пресечению несанкционированной торговли ГКУ «Организатор перевозок»:

— Всего с начала 2022 года наши инспекторы выявили более девяти тысяч случаев нелегальной торговли на транспортных объектах Москвы. Из них 4,5 тысячи пришлись на летний сезон. Чаще всего нелегальные точки продаж размещали рядом со станциями метро «Теплый Стан», «Курская», «Домодедовская», «Щукинская», «Площадь Ильча» и «Текстильщики». Инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» проверяют почти две тысячи станций метро и транспортно-пересадочных узлов каждый месяц. Выходит, что ежедневно рейды проводятся более чем на 50 транспортных объектах города.