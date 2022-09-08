Городские цветы

Фото: ГБУ «Озеленение»

В этом году в столице высадили более 35 миллионов однолетних цветов. Клумбы не только преобразили улицы, скверы, парки, бульвары и площади, но и подчеркнули особый стиль города.

Сегодня Москва — один из самых цветочных городов мира. Яркие ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют жителей и гостей города. Любоваться цветниками можно не только в историческом центре, но и в отдаленных районах. Они гармонично вписываются в ландшафт, дополняя архитектурный облик современного мегаполиса.

Но так было не всегда. Трудно поверить, но еще 11 лет назад, как рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, цветочное оформление было всего лишь одним из городских экспериментов.

— В Москве отсутствовала инфраструктура для выращивания большого объема рассады и не было единого подхода к созданию клумб, — сообщили в ведомстве. Привлекать к озеленению города ландшафтных дизайнеров в столице начали только в 2010 году. Они разработали эскизы цветников и подобрали цветочные культуры для высадки.

Теперь каждый московский цветник имеет свой паспорт. На его основании подбираются подходящие виды растений. При этом учитывается не только внешний вид, но и их особенности. Например, виола, которую мы чаще называем анютиными глазками, наиболее устойчива к перепадам температур, петуния хорошо переносит сильный ветер или проливной дождь, а с помощью пышного агератума можно создавать яркие ровные бордюры.

Выращиванием цветов в столице сейчас занимается специальное учреждение — ГБУ «Озеленение».

— У нас выращивается огромный ассортимент однолетних растений, но наиболее востребованными являются петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус. Эти цветы не только красивы, но и наиболее устойчивы к условиям городской среды. Они хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху, — рассказала главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова.

Основным цветком все же является именно петуния. По словам агронома, у этого растения по меньшей мере 25 наименований сортов, и все они различны по цвету — есть белые, голубые, малиновые, синие, фиолетовые. Популярностью пользуется и цинерария.

Фото: Unsplash

— Ее чаще всего используют для украшения цветочных произведений, в которых она является обрамлением картинки. Цветок имеет оригинальную расцветку и форму листьев, слегка пушистых и похожих на дубовые. А на солнце, которое цинерария очень любит, растение становится серебристым, — пояснила Елена.

Клубневую бегонию любят сажать возле Большого театра. Там, уточнила главный агроном, за ней тщательно следят и ухаживают. В целом же ассортимент однолетней рассады, которую можно увидеть на улицах столицы, — это десятки наименований.

— Ампельные сорта растений чаще всего создают вертикальное украшение Москвы. Они могут выдерживать более агрессивные условия, поэтому располагаются на столбах, подвесах, — добавила Назарова.

Из интересных тенденций последних лет — более часто стали использовать не только ярко цветущие растения, но и с декоративным листом, например дихондру серебристую. Агроном пояснила, что этот цветок благодаря своим листьям визуально создает эффект водопада и разбавляет композицию. Также используют колеус (его часто называют крапивкой), который специально выращивают одинаковой высоты.

Примечательно, что рисунки на клумбах каждый год разные. И в зависимости от этого количество тех или иных цветов, которые нужно вырастить в питомнике, варьируется.

Яркие цветочные композиции можно встретить и во дворах. Чаще всего это инициатива самих жителей. В районе Выхино-Жулебино москвичка Анастасия Ковалева вместе с соседями ухаживает за цветами. А помогают ей в этом сотрудники ГБУ «Жилищник».

— Жители привозят свои цветы с дачных участков — гортензии, розы. А все началось 4 года назад с того, что управа подарила нам туи, — рассказала Анастасия.

Все действия по уходу за садом жители координируют в специальном чате.

— Замечательные дворники стригут кусты, поливают все растения. Теперь, выходя из подъезда, мы видим эту красоту, — подчеркнула она.

ЦИФРА

800 тысяч квадратных метров составляет площадь клумб, которые украшают столичные озеленители. Благодаря поэтапной высадке городские цветники радуют жителей и гостей столицы яркими красками до поздней осени.

ЗАНЯТИЯ

В парках и на природных территориях столицы созданы десять эколого-просветительских центров Мосприроды.

Центры пользуются популярностью у москвичей — в прошлом году их посетили около 350 тысяч человек. Направленность у них разная. Один из них, расположенный на ВДНХ, посвящен цветоводству. Экоцентр «Цветоводство» открылся в прошлом году. Это современное интерактивное пространство, где проходят выставки, экскурсии, знакомящие с флорой и фауной России, ландшафтные фестивали, мастер-классы, семинары и лекции.

Новшеством этого лета стало открытие в павильоне программы по садоводству для столичных пенсионеров, участвующих в проекте «Московское долголетие». Посетить уроки женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут бесплатно. Проводятся они каждую пятницу с 12:00 до 14:00. Занятия включают в себя не только теорию, но и практику. На них учатся пересаживать комнатные растения, осваивают азы ландшафтного дизайна, озеленения сада и получают другие полезные навыки, которые пригодятся на даче и дома.

ОПРОС

Как москвичи оценивают высадку 1,5 тысячи деревьев и кустарников на набережной Марка Шагала?

82,9 % — отлично

11,3 % — хорошо

3,5 % — все равно

2,2 % — другие ответы

По данным ag.mos.rut