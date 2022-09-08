Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские цветы

Марьяна Шевцова
Город
Городские цветы
Фото: ГБУ «Озеленение»

В этом году в столице высадили более 35 миллионов однолетних цветов. Клумбы не только преобразили улицы, скверы, парки, бульвары и площади, но и подчеркнули особый стиль города.

Сегодня Москва — один из самых цветочных городов мира. Яркие ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют жителей и гостей города. Любоваться цветниками можно не только в историческом центре, но и в отдаленных районах. Они гармонично вписываются в ландшафт, дополняя архитектурный облик современного мегаполиса.

Но так было не всегда. Трудно поверить, но еще 11 лет назад, как рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, цветочное оформление было всего лишь одним из городских экспериментов.

— В Москве отсутствовала инфраструктура для выращивания большого объема рассады и не было единого подхода к созданию клумб, — сообщили в ведомстве. Привлекать к озеленению города ландшафтных дизайнеров в столице начали только в 2010 году. Они разработали эскизы цветников и подобрали цветочные культуры для высадки.

Теперь каждый московский цветник имеет свой паспорт. На его основании подбираются подходящие виды растений. При этом учитывается не только внешний вид, но и их особенности. Например, виола, которую мы чаще называем анютиными глазками, наиболее устойчива к перепадам температур, петуния хорошо переносит сильный ветер или проливной дождь, а с помощью пышного агератума можно создавать яркие ровные бордюры.

Выращиванием цветов в столице сейчас занимается специальное учреждение — ГБУ «Озеленение».

— У нас выращивается огромный ассортимент однолетних растений, но наиболее востребованными являются петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус. Эти цветы не только красивы, но и наиболее устойчивы к условиям городской среды. Они хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху, — рассказала главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова.

Основным цветком все же является именно петуния. По словам агронома, у этого растения по меньшей мере 25 наименований сортов, и все они различны по цвету — есть белые, голубые, малиновые, синие, фиолетовые. Популярностью пользуется и цинерария.

Городские цветы Фото: Unsplash

— Ее чаще всего используют для украшения цветочных произведений, в которых она является обрамлением картинки. Цветок имеет оригинальную расцветку и форму листьев, слегка пушистых и похожих на дубовые. А на солнце, которое цинерария очень любит, растение становится серебристым, — пояснила Елена.

Клубневую бегонию любят сажать возле Большого театра. Там, уточнила главный агроном, за ней тщательно следят и ухаживают. В целом же ассортимент однолетней рассады, которую можно увидеть на улицах столицы, — это десятки наименований.

— Ампельные сорта растений чаще всего создают вертикальное украшение Москвы. Они могут выдерживать более агрессивные условия, поэтому располагаются на столбах, подвесах, — добавила Назарова.

Из интересных тенденций последних лет — более часто стали использовать не только ярко цветущие растения, но и с декоративным листом, например дихондру серебристую. Агроном пояснила, что этот цветок благодаря своим листьям визуально создает эффект водопада и разбавляет композицию. Также используют колеус (его часто называют крапивкой), который специально выращивают одинаковой высоты.

Примечательно, что рисунки на клумбах каждый год разные. И в зависимости от этого количество тех или иных цветов, которые нужно вырастить в питомнике, варьируется.

Яркие цветочные композиции можно встретить и во дворах. Чаще всего это инициатива самих жителей. В районе Выхино-Жулебино москвичка Анастасия Ковалева вместе с соседями ухаживает за цветами. А помогают ей в этом сотрудники ГБУ «Жилищник».

— Жители привозят свои цветы с дачных участков — гортензии, розы. А все началось 4 года назад с того, что управа подарила нам туи, — рассказала Анастасия.

Все действия по уходу за садом жители координируют в специальном чате.

— Замечательные дворники стригут кусты, поливают все растения. Теперь, выходя из подъезда, мы видим эту красоту, — подчеркнула она.

ЦИФРА

800 тысяч квадратных метров составляет площадь клумб, которые украшают столичные озеленители. Благодаря поэтапной высадке городские цветники радуют жителей и гостей столицы яркими красками до поздней осени.

ЗАНЯТИЯ

В парках и на природных территориях столицы созданы десять эколого-просветительских центров Мосприроды.

Центры пользуются популярностью у москвичей — в прошлом году их посетили около 350 тысяч человек. Направленность у них разная. Один из них, расположенный на ВДНХ, посвящен цветоводству. Экоцентр «Цветоводство» открылся в прошлом году. Это современное интерактивное пространство, где проходят выставки, экскурсии, знакомящие с флорой и фауной России, ландшафтные фестивали, мастер-классы, семинары и лекции.

Новшеством этого лета стало открытие в павильоне программы по садоводству для столичных пенсионеров, участвующих в проекте «Московское долголетие». Посетить уроки женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут бесплатно. Проводятся они каждую пятницу с 12:00 до 14:00. Занятия включают в себя не только теорию, но и практику. На них учатся пересаживать комнатные растения, осваивают азы ландшафтного дизайна, озеленения сада и получают другие полезные навыки, которые пригодятся на даче и дома.

ОПРОС

Как москвичи оценивают высадку 1,5 тысячи деревьев и кустарников на набережной Марка Шагала?

82,9 % — отлично
11,3 % — хорошо
3,5 % — все равно
2,2 % — другие ответы

По данным ag.mos.rut

мегаполис Москва Цветы Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте