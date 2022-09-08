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Пернатым нашли идеальный дом

Наталья Тростьянская
Город
Пернатым нашли идеальный дом
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский выпускает в дикую природу серую неясыть / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В четверг, 8 сентября, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский выпустил в Троицком округе Москвы 30 птиц.

Пернатые обрели новый дом в живописном месте вблизи деревни Безобразово. Есть несколько версий, как населенный пункт, история которого уходит в глубь веков, получил столь неприглядное название. По одной из них, когда-то местными землями владела не очень красивая помещица. По другой, в деревне просто не было своей церкви, то есть она была буквально «Без образа». Как бы там ни было, но сегодня название явно не соответствует окружающей красоте. Совсем рядом, в заболоченной долине реки Поляницы, находится орнитологический заказник. На большом пруду и около старых торфяных карьеров, уже давно обводненных и поросших березняком, обитают сотни видов птиц, в том числе краснокнижных.

— Несколько лет назад здесь проводили наблюдения орнитологи-любители. Только за два дня они насчитали 86 видов птиц, — рассказывает начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. — Из редких мы сами здесь видели белую и серую цаплю.

В зарослях кустарника щебечут певчие птички. В грузовой машине терпеливо ждут своего часа утки, совы, пустельги, ястреб-тетеревятник и другие пернатые. И только перепелятник, видимо, почувствовав, что скоро будет на свободе, мечется по переноске. Долго держать его не стали, выпустили одним из первых.

— Видите, у него на лбу отметина, — показывает Антон Кульбачевский, аккуратно держа птицу в руках, на которые предусмотрительно надел плотные защитные перчатки. — Скорее всего, у него была травма. Видимо, когда был неопытным птенцом, врезался в стекло — так и попал в наш Центр реабилитации.

Хищные птицы — ястребы, соколы — живут не только на природных территориях Москвы, но и в самом городе, где их подстерегает немало опасностей. По словам главы природоохранного ведомства, они могут, например, спутать высотки со скалами. Сами по себе здания опасности не представляют, и есть примеры, когда хищники успешно гнездятся на высоких строениях. А вот прозрачные стекла, которые птицы не воспринимают, могут и навредить. Именно поэтому на больших пролетах вешают наклейки в виде птичьих силуэтов.

Также пернатые могут залететь к кому-то на балкон или запутаться в проводах. Сигналы о птицах, попавших в беду, поступают на горячую линию города, на место тут же выезжают специалисты департамента и, если нужно, забирают их в Центр реабилитации. Так было с тремя пустельгами, которые застряли в вентиляционной шахте одного из домов в районе Новокосино. Спасателей вызвал механик, который пришел ремонтировать лифт и услышал подозрительный шум.

— В вентиляционной шахте сидели три пустельги: мама и два птенца, — вспоминает подробности Бурмистров. — Скорее всего, гнездо было где-то на крыше, и, когда малыши подросли, все вместе в шахту и провалились.

Пустельга — небольшой, размером с голубя, хищник из семейства соколиных. Может похвастаться длинным хвостом и рыжеватым окрасом. Версия о случившемся в Новокосине звучит правдоподобно: пустельги часто гнездятся на чердаках и других сооружениях, которые сделал человек. В окрестностях орнитологического заказника однажды видели птиц, которые устроили гнездо на ажурном церковном куполе и полуразрушенной колокольне.

— Хорошо летит! — провожает взглядом Кульбачевский очередную пустельгу, которая вслед за сородичами решила сделать круг над поляной, где она обрела свободу.

Ястреб-тетеревятник укрылся в высокой траве. На ближайшее дерево улетела серая неясыть. В дикую природу одним сентябрьским днем выпустили сразу несколько представителей семейства совиных. Когда их достали из переноски, они выглядели несколько удивленными.

— Кстати, это миф, что совы — исключительно ночные животные, — говорит Антон Кульбачевский. — Они бодрствуют и днем, просто ночью им удобнее охотиться.

Серые неясыти — прекрасные маскировщики. Сову, которая сидит на дереве, не шелохнувшись, не так-то просто заметить. Но милые неясыти часто становятся жертвами уличных фотографов, к которым они попадают, как правило, незаконно: птиц нередко похищают из дикой природы. Поэтому в департаменте просят не поощрять фотобизнес с животными. При встрече с такими «предпринимателями» сразу вызывайте полицию.

— Вернуть в дикую природу можно только тех животных, которые еще не успели привыкнуть к человеку, — подчеркивает Кульбачевский. — Поэтому и во время реабилитации мы стараемся свести контакты с людьми к минимуму.

В небольшой водоем, который образовался на месте бывшего торфяного карьера, выпустили трех огарей, одну серебристую чайку и целый выводок подросших крякв. Водоплавающие птицы в условиях города нередко попадают в колодцы и коллекторы, а также становятся жертвами сердобольных жителей, которые хотят их подкормить хлебом. Но теперь они будут жить в естественной среде, где много полезной и здоровой пищи.

Птицы Красная книга Антон Кульбачевский Троицкий административный округ (ТАО)
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