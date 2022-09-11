Какой была Московская Окружная железная дорога до МЦК

1958 год, Московская окружная железная дорога (ныне Московское центральное кольцо). Машинист А. Курзанов отправляет электровоз в депо. / Фото: Николай Пашин / РИА Новости

Без скоростного транспорта уже невозможно представить Москву. Можно сказать, что все ее станции, объединенные сегодня в одну удобную систему, — это визитная карточка нашего города.

— С 2011 года в нашем мегаполисе введено в эксплуатацию почти 199 километров линий, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца, — привел данные заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Вечерняя Москва» рассказывает, с чего начиналось ныне очень популярное Московское центральное кольцо.

Московская Окружная железная дорога, как именовали ранее МЦК, своим рождением была обязана промышленному буму конца XIX — начала XX веков. Запуск «прототипа» пришелся на 19 июля 1908 года. Инфраструктура гигантского и прорывного на тот момент проекта насчитывала четыре больших и 68 малых мостов, 30 путепроводов, 14 станций и остановочных пунктов. Входили в проект и дома для сотрудников.

Однако жителям не подошла такая дорога. Она располагалась далеко от центра города. Говоря современным языком, смущали пассажиров и отсутствие пересадок, высокая стоимость проезда.

— Тогда полный круг по железной дороге стоил почти три рубля. Это было сопоставимо с походом в ресторан, — говорит историк Ирина Мищенко.

А вот в плане перевозки грузов, о которых говорили предприниматели и промышленники того времени, Окружная дорога оправдала ожидания. По словам Ирины Мищенко, она разгрузила подъезды к московским вокзалам. Вырос в несколько раз и грузооборот.

— В то же время Москва избавилась от тогдашних «пробок» — ломовые (то есть грузовые. — «ВМ») извозчики перестали перекрывать улицы, — продолжает историк. — Изначально, когда магнаты заговорили о необходимости создания «железки», они называли следующие цифры: Москва после реализации проекта освободится от 30 тысяч ломовых извозчиков, а заодно — и от «заторов».

Постепенно Окружная обрастала подъездными ветками, ведущими к фабрикам и заводам, их продукция быстро уходила в нужных направлениях. Долгое время кольцо использовалось для грузовых составов. Чуть больше 20 лет назад ряд предприятий закрылся. Востребованность дороги серьезно упала. Так кольцо получило название «ржавый пояс столицы».

Проект реконструкции инициировали десять лет назад. Четыре года инженеры и строители перепроектировали мосты, укладывали новые бесстыковые рельсы, имеющие еще название «тихие», строили комфортную пассажирскую инфраструктуру и электрифицировали линию. Московское центральное кольцо дало мощный стимул для формирования нового транспортного каркаса мегаполиса. Запуск МЦК состоялся 10 сентября 2016 года под слоганом «Город стал ближе».

Справка

В момент запуска МЦК работали 26 станций с пересадками на автобусы, 12 станций метро и 6 станций-пересадок на железные дороги. Вскоре количество станций возросло до 31.

На МЦК запустили современные комфортные поезда «Ласточки». Они сразу полюбились пассажирам. Главный плюс — удобная тарифная система: возможность оплаты по карте «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро в течение 90 минут. Для тестирования нового сервиса первый месяц проезда был бесплатным. справка