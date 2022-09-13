Щука теперь в метро обитает: как строят станцию «Нагатинский затон»

Проект станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии метро / Фото: Stroi.mos.ru

12 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.

Станция, входящая в состав восточного участка Большого кольца городской подземки, находится в высокой степени готовности. Здесь идет тестирование инженерных систем.

— Строители успешно провели обкатку четырех эскалаторов в вестибюле № 1, через который будет осуществляться выход на Коломенскую улицу, — сообщил подробности заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Подъемные механизмы расположены в наклонном ходу, соединяющем кассовый зал и мостовой переход между двумя платформами.

На самой станции продолжаются монтаж и пусконаладочные работы отопления, вентиляции, кондиционирования. Параллельно ведется отделка «Нагатинского Затона». Сейчас завершается укладка гранита и монтаж декоративных панно.

— Смонтированы 11 из 12 мозаичных панно с изображениями речных обитателей акватории Москвы-реки, — сообщили в московском Стройкомплексе. — Самое большое из них — «Щука» — размером 14 на 3,5 метра, самое маленькое — «Головастик» — метр на 23 сантиметра.

Среди мозаичных обитателей пассажиры увидят также «Карася», «Бычка», «Ротана», «Голавля», «Уклейку», «Налима», «Окуня», «Судака», «Леща» и «Плотву».

— Панно состоят из разных индивидуальных модулей, отличных по своим размерам, текстурам и материалу, — рассказал мастер-мозаичист Максим Козлов. — В работе использовали камень и разные виды смальты. Все это собиралось воедино.

По задумке художников изначально планировалось, чтобы рыбы «плыли» против движения поездов. Но позже мастера пришли к выводу, что рыб лучше развернуть по направлению потока.

— Кроме того, у каждой рыбы есть свой характер, — продолжил Максим Козлов, — это такие отдельные персонажи. Он добавляет, что благодаря панно станция станет похожа на подземный музей. В каждом образе речных обитателей пассажиры смогут рассмотреть различные отсылки к искусству прошлых столетий. К примеру, к римским и флорентийским техникам выкладки мозаик.

На станции «Нагатинский Затон» ведутся также работы по монтажу освещения. Современные источники света скрыты в закарнизном пространстве.

— В зоне эскалаторов установлено 27 балюстрадных светильников разной высоты, — привели данные в столичном Стройкомплексе.

Основные строительные работы обещают завершить в этом году. А в 2023-м станция откроется.

ЦИФРА

4 станции входят в состав восточного участка Большой кольцевой линии метро. Их откроют в 2023 году.

КСТАТИ

В команде специалистов, работающих над панно, 10 человек. Они смотрят эскиз, масштабируют его, затем по картону выкладывают элементы мозаик. Их сажают на сетку и клей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Работая над панно, художники собрали вполне реалистичные изображения рыб, которые обитают в Нагатинском затоне. Четыре из них — с открытыми ртами.