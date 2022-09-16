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Марафонцы пробегут по центральным улицам и набережным

Вечерняя Москва

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Город
Марафонцы пробегут по центральным улицам и набережным
Марафонец Леонид Мосеев в финальном забеге VII летней Спартакиады народов СССР / Фото: ТАСС

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Решения власти

Власти столицы всегда уделяли самое пристальное внимание развитию спорта, транспортной инфраструктуры и научного потенциала.

День бега

«18 сентября в Москве состоится одно из интереснейших спортивных состязаний сезона — марафонский бег. Бег на 42 километра 194 метра проводится в Советском Союзе в четвертый раз. Это самая большая дистанция для легкоатлетов. Старт забега будет дан в 1 час дня на стадионе «Сталинец». 14 сентября 1938 года.

18 сентября пройдет Московский марафон — крупнейшее российское соревнование по бегу, которое проводят ежегодно с 2013 года.

— В связи с этим в центре города временно изменится схема движения транспорта. Участки по маршруту марафона будут перекрыты в период с 7 до 17 часов, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 12 сентября 2022 года.

Транспорт будущего

«По плану реконструкции московского городского транспорта в ближайшие три года намечается значительное обновление подвижного состава трамвая столицы. Старые нюрнбергские вагоны и вагоны неудачной конструкции «Гомзы» заменит новый четырехосный с общей мощностью своих четырех моторов свыше 200 киловатт, способный развивать скорость до 50 километров в час». 16 сентября 1935 года.

В наше время транспорт непрерывно обновляется. К примеру, Департамент транспорта Москвы вместе с РЖД обсуждают запуск двухэтажных поездов на МЦК.

— Совместно с коллегами из РЖД мы прорабатываем специальные технические требования к новому подвижному составу. Он будет на 100 процентов продуктом и разработкой отечественных производителей, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 20 июня 2022 года.

Научные достижения

«На экспериментальном заводе «Технолог» построено несколько десятков автоматов высокой точности и большой производительности. Они предназначены для изготовления медицинских инструментов и препаратов». 14 сентября 1949 года.

В этом году московские ученые представили немало интересных запатентованных разработок. Один из таких приборов — для экспресс–диагностики различных заболеваний.

— Ученые компании-производителя из столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва» совместно с военными специалистами разработали технологию для проведения экспресс-анализов, по самым разным параметрам здоровья человека. Этот аппарат помогает диагностировать диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, щитовидной и предстательной желез, бесплодие, а также определить беременность и различные воспалительные процессы в организме, — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. 14 мая 2022 года.

Сударушка

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в номере ставят Александр Лисин, главный редактор «Вечерней Москвы» в 1988–1998 годах, и три милые дамы. Первая справа — народная артистка РСФСР Нина Архипова (1921–2016). Вторая справа — Наталья Зайцева, главный редактор «Сударушки» — так называлось издание для женщин, которое «Вечерка» выпускала в 1991–2011 годах. А рядом с Лисиным — Людмила Бузина, директор «Сударушки». Нет, не газеты — а магазина с таким же названием, работавшего по адресу: Новослободская, 50/52. Его презентация состоялась 23 апреля 1992 года. Фотографию, сделанную в тот самый день, мы обнаружили в архиве редакции, автор ее не указан.

Марафонцы пробегут по центральным улицам и набережным Фото: Вечерняя Москва

В репортаже «Вечерки» магазин назван первым опытом «трудового содружества двух коллективов — журналистов и торговых работников». Формально «Сударушка» на Новослободской ничего общего с нашей редакцией не имела: в том же репортаже говорилось, что торговая точка существовала к тому времени давно, только называлась стереотипно — «Галантерея». А в апреле 1992 года магазин был торжественно переименован и стал тезкой нашего приложения.

— Незадолго до этого мы приезжали туда, помогали сотрудницам подготовить и убрать помещение, — вспоминает Галина Неробова, в начале 1990-х — корреспондент «Сударушки», а сейчас — ответственный секретарь еженедельного выпуска «Вечерки». — Потом мы не раз ездили к работникам магазина в гости, и они к нам тоже. Там работали в основном молодые девчонки, очень доброжелательные...

Магазин сохранил специализацию: «Вечерка» анонсировала, что там будут продаваться «изделия народных умельцев, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, товары повседневного спроса, швейные, трикотажные, галантерейные, парфюмерные». Но Галина Неробова добавляет интересную деталь: всем посетителям предлагали купить еще и газету «Сударушка».

По воспоминаниям старожилов редакции, вывеска «Сударушка» красовалась на Новослободской около пяти лет. Потом магазин почему-то поменял название, и наши связи прекратились. В интернете нам встретилась информация о некоем ООО «Сударушка», одним из совладельцев которого значится Людмила Капитоновна Бузина. Фирма действовала с 28 апреля 1992 года по 21 декабря 2018 года. Так что, видимо, название нашего приложения оказалось для наших бывших партнеров по-своему счастливым...

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