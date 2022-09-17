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Как москвичи прошли диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва»

Марьяна Шевцова

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Как москвичи прошли диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва»
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ксения Деркачева возле павильона «Здоровая Москва» в ландшафтном парке «Южное Бутово» — девушка успела пройти обследование в последний день работы павильонов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

14 сентября завершили работу павильоны «Здоровая Москва». Перед закрытием «Вечерняя Москва» побывала в одном из павильонов и узнала, насколько активно горожане проходили обследования.

В общей сложности павильоны «Здоровая Москва» проработали в этом году 127 дней — с 11 мая по 14 сентября. Особой популярностью они пользовались в летний период. Поскольку павильоны расположены в парках и зонах отдыха, то многие горожане, выходя на прогулку, заодно решали проверить свое здоровье. В последний день работы в павильонах оказалось немало желающих успеть пройти диспансеризацию без записи. В ландшафтный парк «Южное Бутово» после занятий в университете пришла студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ксения Деркачева.

— Летом я была в разъездах, поэтому не успела прийти в павильон. А сейчас узнала, что они закрываются, и решила воспользоваться последним шансом, — рассказала она.

В «Здоровой Москве» ей измерили рост, вес, давление и уровень сахара в крови. Еще сделали ЭКГ и взяли общий анализ крови. После этого свое заключение и рекомендации Ксении дал врач общей практики. Поскольку людей было немного, все обследование занято у нее меньше часа.

— Показатели у меня все в норме, чему я очень рада. Я стараюсь регулярно проходить чекапы и следить за своим состоянием, — отметила москвичка.

Интересно, что этот павильон вошел в топ-3 самых посещаемых. В этом году, по словам заведующей Центром здоровья клинико-диагностической поликлиники № 121 Марьяны Ксензовой, в нем проверили здоровье более 10 тысяч человек, из них более восьми тысяч — пациенты, прикрепленные к этой поликлинике.

— В среднем в день к нам приходили 82 человека, — добавила она.

Отдельную программу обследования разработали для переболевших коронавирусом. Им проводились спирометрия, биохимический анализ крови по семи показателям, определение уровня креатинина с целью выявления заболеваний почек и другие процедуры. Таких пациентов было более четырех тысяч.

— К нам даже приходили проверить здоровье целыми семьями — это очень хорошая тенденция, — подчеркнула Марьяна Ксензова.

По данным Департамента здравоохранения на конец августа, 46 павильонов посетили более 300 тысяч жителей.

— Важно, что всем пациентам с отклонениями в исследованиях назначаются допобследования и консультации врача, в дальнейшем их сопровождают сотрудники телемедцентра. По итогам обследований и экспресс-тестирования в этом сезоне 250 тысяч москвичей не имеют отклонений уровня сахара в крови, а отклонения в работе сердца по результатам ЭКГ не были отмечены более чем у 60 процентов пациентов, — сказала глава Центра медпрофилактики Татьяна Елагина.

КСТАТИ

Все результаты обследований, в том числе проведенных в павильонах «Здоровая Москва», автоматически загружаются в электронные медицинские карты пациентов. С недавнего времени детям с 15 лет стал доступен новый раздел «Мои данные», в который они могут самостоятельно вносить информацию о своем здоровье. Ранее такая возможность была только у совершеннолетних пользователей медкарт — они внесли уже более 800 тысяч записей о здоровье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико–санитарной помощи взрослому населению:

— Павильоны «Здоровая Москва» завершили свою работу. В дальнейшем горожане смогут проверить состояние своего организма, выявить риски развития хронических неинфекционных заболеваний и получить рекомендации от специалистов в поликлинике по месту прикрепления. Отмечу, что павильоны были так же востребованы и популярны среди москвичей, как и в прошлые годы работы. Это удобный способ быстро проверить здоровье, который нравится нашим жителям.

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