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Сказочное место: какие новые площадки появились в знаменитом сквере в Свиблове

Рената Лебедева
Город
Сказочное место: какие новые площадки появились в знаменитом сквере в Свиблове
Юные москвичи Виктор и Василиса часто бывают в обновленном сквере «Знаки зодиака» и любят позировать для фото на фоне местных скульптур. На этот раз для фотосессии они выбрали Козерога. А еще им нравится, что в сквере появились новая детская площадка и ухоженная зеленая зона / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В районе Свиблово завершилось благоустройство сквера «Знаки зодиака». 18 сентября «Вечерняя Москва» побывала там и узнала, остались ли местные жители довольны новшествами.

Сквер «Знаки зодиака» появился на пересечении Нового Берингова проезда и Енисейской улицы в 2007 году и стал не только уникальным объектом для отдыха москвичей, но и оригинальной арт-композицией. Она представляет собой небольшую площадь, в центре которой находится металлический телескоп, а вокруг него по спиральной дорожке размещены скульптуры 12 знаков зодиака — Лев, Весы, Стрелец, Телец и другие. Местные жители давно прозвали между собой это место сказочным, потому что многие приходят сюда не только полюбоваться искусными скульптурами, но и загадать желание — верят, что оно обязательно сбудется.

— Я живу в районе всю жизнь. И когда этот сквер появился, он стал нашей отдушиной. Нигде в городе не встретишь такого необычного места, поэтому многие проводят здесь фотосессии, устраивают различные мероприятия, — рассказала москвичка Наталья Самойлова.

Она пришла сюда погулять с двумя внуками-озорниками Василисой и Виктором. Ребята то и дело радостно подбегали к какой-либо фигуре и внимательно рассматривали их. А на Козерога и вовсе умудрились залезть, после чего начали звонко хохотать.

— Ругаю их, но они стараются быть аккуратными и не повредить скульптуры. Мы очень ценим этот сквер, приходим сюда каждый день, — говорит Наталья Самойлова.

В этом году сквер значительно преобразился — скульптуры полностью отреставрировали. Их автор — скульптор Андрей Асерьянц. Кстати, материал для них он собрал на Ростокинской свалке, поэтому объект получился не только интересным, но и экологичным. Однако главные изменения произошли на территории возле знаков зодиака — специалисты здесь обустроили зоны с тренажерами, баскетбольную и детскую площадки. Последняя пользуется огромным спросом, потому что для детей старшего возраста там есть современная десятиметровая горка-труба, при спуске с которой у ребятишек захватывает дух.

А для самых маленьких сделали аттракционы попроще — установили качели, батуты, песочницу, небольшие горки, стенд с разными наборами игры — скалолазание, канат и другие. Новую детскую площадку уже успела посетить местная жительница Юля Момчилова, которая пришла в сквер вместе с мамой Альбиной. По словам последней, девочка регулярно гуляет в этом сквере вместе с подружками. Больше всего ей нравятся установленные здесь качели.

— Видно, что все сделано качественно, и главное, безопасно. На большую горку пока залезать боимся, а вот другие развлечения нам очень нравятся. Сюда приходит много детей из других районов — благо площадка расположена недалеко от станции метро «Свиблово», — рассказала Альбина.

А для активных жителей работает современная площадка с тренажерами, на которой регулярно собираются как взрослые, так и подростки.

— Здорово, что приобщиться к здоровому образу жизни в районе стало проще. Днем в выходные здесь аншлаг, поэтому лучше приходить пораньше. Я живу неподалеку, в нескольких минутах от сквера, и вместе с товарищами хожу сюда на силовые тренировки — подтягиваюсь, отжимаюсь, — рассказал местный житель Денис Дмитриев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного административного округа:

— Сквер «Знаки зодиака» специалисты по благоустройству «окольцевали» беговой дорожкой красного цвета. Чтобы посетители парка вечерами чувствовали себя в безопасности, добавили в сквере фонарей — теперь здесь совершенно нет темных зон. А в целях безопасности в центре территории поставили специальную стойку с кнопкой срочного вызова экстренных служб.

Благоустройство Район Свиблово Москва Скульптура Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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