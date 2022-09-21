А в переходе музыка играет: стартует новый сезон творческого проекта метро

Антонина Синицина выступает на станции метро «Таганская» в рамках проекта «Музыка в метро» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

20 сентября стартовал прием заявок на участие в проекте «Музыка в метро».

Стать участниками пятого сезона могут самые разные музыканты. Исполнять свои песни или кавер-версии известных композиций, классику или современные треки на станциях столичного метро можно только после конкурсного отбора. Известные деятели культуры, звезды шоу-бизнеса, а также горожане отберут кандидатов для дальнейшего участия в «Музыке в метро». Открытые прослушивания будут проходить в течение месяца.

— Мы создаем в городском транспорте такие условия, чтобы пассажирам было не только комфортно, но и интересно. Проект «Музыка в метро» — это отличная возможность для городских музыкантов выступить перед большой аудиторией, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Ждем новых музыкантов, которые хотят выступать в московском метро.

Если участники проходят отбор, они получают годовую аккредитацию и могут выступать на специальных площадках в столичной подземке. Победителям открытых прослушиваний станет доступен выбор удобного времени и площадки для демонстрации своих талантов.

— При этом музыканты играют только во внепиковые часы, чтобы не создавать затруднений для пассажиров, а уровень громкости не превышает 75 децибел, комфортных для слуха, — оговаривают одни из главных технических условий в столичном Дептрансе.

На сегодняшний день в проекте уже участвуют 245 коллективов и музыкантов. В предыдущие сезоны на станциях метрополитена выступали и звезды отечественной сцены. К примеру, квартет известного российского гитариста Евгения Побожего и саксофонист Игорь Бутман.

Сейчас на площадках в городской подземке можно послушать виртуозов-балалаечников, исполнителей душевных мелодий на свирели, зажигательных гармонистов и гитаристов, талантливых скрипачей, саксофонистов и многих других музыкантов. Расписание их выступлений на предстоящую неделю доступно всем желающим на сайте проекта «Музыка в метро».

В столичном Департаменте транспорта предлагают артистам активнее участвовать в заявочной кампании. Ведь проект помогает делиться своим творчеством с москвичами и гостями столицы, стать олицетворением музыкальной культуры Москвы.

КСТАТИ

Каждый музыкант или коллектив имеет личный кабинет на сайте проекта music.mosmetro.ru, где участникам предоставлена возможность бронировать место и время своих выступлений.

ЦИФРА

9 часов в день отводится на выступления музыкантов в метро. В часы пик площадки не предоставляются.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На этапе подачи заявок эксперты оценивают различные параметры: качество видеоматериала и музыкальных композиций, исполнительское мастерство.