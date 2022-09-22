Более 1,2 тысячи телефонных интервью было проведено с кандидатами на работу в скоропомощных комплексах столицы

Проект скоропомощного стационарного комплекса на базе Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в САО / Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

В Москве продолжается массовый набор сотрудников в строящиеся скоропомощные стационарные комплексы. Очередной этап отбора стартовал на прошлой неделе. За это время было проведено более 1,2 тысячи телефонных интервью. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

— На прошлой неделе мы начали следующий этап отбора кандидатов на работу в скоропомощных комплексах столицы. После оценки поступивших анкет сотрудники Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы проводят телефонные интервью со специалистами, чьи заявки успешно прошли проверку на формальное соответствие требованиям к той или иной вакансии. Ранее мы сформировали перечень компетенций и навыков, которыми должен обладать кандидат. Соответствие этим требованиям и выясняется во время интервью. Относиться к этому кандидатам надо с полной ответственностью. Работа идет очень активно: специалисты Кадрового центра уже провели более 1,2 тысячи телефонных интервью, в том числе более 450 с врачами и свыше 400 со средним медицинским персоналом. Прием заявок на сайте командапервых.москва продолжается, — рассказала Елена Ефремова.

Следующим этапом для успешно прошедших телефонное интервью из числа специалистов медицинского профиля станет профессиональная оценка, включающая проверку теоретических знаний в формате компьютерного тестирования, демонстрацию практических навыков и решение ситуационных задач, основанных на реальных клинических случаях. В дальнейшем кандидатам предстоит пройти очное собеседование с представителем работодателя.

Из числа кандидатов, прошедших оценочные мероприятия и собеседование с представителем больницы, будут сформированы потенциальные будущие команды скоропомощных комплексов. Познакомиться с организацией работы в приемных отделениях и больше узнать о специфике будущей работы кандидаты смогут на экскурсиях в шесть стационаров, в которых создаются ССК. Специалисты, успешно прошедшие все этапы оценки, перед началом работы пройдут уникальную программу обучения и отработают на практике все аспекты нового стандарта экстренной медицинской помощи.

В Москве продолжается создание сети скоропомощных стационарных комплексов. Они начнут принимать первых пациентов уже в следующем году. В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице имени В.В. Вересаева ССК откроется в январе 2023-го, а на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина и городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова — в первом полугодии 2023 года. В городской клинической больнице имени В.М. Буянова и городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова — во втором полугодии 2023-го года.

СПРАВКА

Набор сотрудников для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах стартовал 30 августа. Открыто около двух тысяч вакансий на должности врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала по более чем 30 специальностям. Подать заявку можно на сайте проекта. Для этого необходимо заполнить форму, указав сведения об образовании, опыте работы, имеющихся навыках. В случае возникновения вопросов соискатели могут обратиться на горячую линию по телефону: +7 499 144-00-31.

Поближе познакомиться с историей учреждений с помощью роликов, подготовленных командами городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.В. Вересаева, научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.М. Буянова.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более четырех тысяч квадратных метров проводятся программы непрерывного профессионального образования, оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов городской системы здравоохранения. Центр оснащен более 1,1 тысячи единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования.