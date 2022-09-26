Психологи столицы научат москвичей управлять своим временем

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С начала 2022 года в столичные семейные центры обратилось более 4 тысяч человек с желанием научиться эффективному тайм–менеджменту. Управление временем — важнейший навык, который может существенно облегчить жизнь, как этому научиться рассказывает психолог семейного центра «Западное Дегунино» Александра Морозова.

— Если вы постоянно загружены работой и домашними делами, возможно, стоит пересмотреть подход к планированию, и в первую очередь, четко расставить приоритет. Отметьте, что срочно, что важно, а что терпит. Масштабные цели лучше дробить на маленькие шаги, и представлять конечный итог своих решений, фокусироваться на предстоящих задачах. И не забывайте об отдыхе, —советует Александра Морозова.

Специалист, отмечает, что еще один полезный в управлении временем принцип «1-3-5». Его суть в том, что за день нужно сделать одно большое дело, три средних и пять маленьких. Этот способ поможет не выбиться из сил, и в конце дня подвести итог своей продуктивности.

Еще один способ, который позволит не перегружать себя и помнить об отдыхе — 52/17. 52 минуты нужно сосредоточиться на работе и чередовать их с 17 минутами полного отдыха. Этот способ может помочь научиться ценить свою работу и свое время, а также воспитать силу воли.

Александра Морозова советует составлять список дел на следующий день, планировать распорядок, закладывая время на то или иное занятие. Полезно вести список так называемых гибких дел, которые не зависят от времени. Если какая-то задача сорвется, то ее можно заменить другой из списка.

— Главное в этом деле — не пытаться все успеть, иначе вы постоянно будете в напряжении. Научитесь спокойно принимать, что иногда все идет не по плану. Опоздали на автобус — это прекрасная возможность пройтись пешком, подышать свежим воздухом. Расслабьтесь и выдохните, не забывайте, что дети перенимают ваши эмоции. Тайм-менеджмент в современном мире имеет большое значение. Многие женщины, чтобы избежать негативных оценок со стороны близких или знакомых, пытаются успеть все. Жизнь в постоянном цейтноте и напряжении не доставляет радости. Не стремитесь стать идеальной мамой, расставляйте приоритеты и делайте в первую очередь то, что считаете наиболее важным, а все остальное — по возможности, — заключает Александра Морозова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах и программах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.