Путь укажет хвостатый: в метро возобновили обучение собак-проводников

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

26 сентября Московский метрополитен совместно с Всероссийским обществом слепых возобновил обучение собак-проводников на станциях. Занятия проводятся под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Многие горожане передвигаются по столице на общественном транспорте, в том числе метро. И для большинства из нас проехать на поезде не составляет никакого труда, но есть люди, которым необходима помощь. На выручку маломобильным пассажирам приходят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Но также их верные помощники — собаки-проводники.

— Важный этап обучения таких псов проходит на инфраструктуре метро, чтобы животное не боялось громких звуков, больших скоплений людей и передвижения на эскалаторе, — рассказала руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Юлия Темникова.

Одно из таких занятий прошло на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии. Сразу несколько собак в сопровождении инструкторов отрабатывали навыки передвижения по метро.

— Мы с Блумбергом несколько раз проехались на эскалаторе — это самый сложный объект метрополитена для собаки. Ехать на нем непривычно для животного, это, конечно, определенный стресс для него. Кроме того, нужно, чтобы собака умела вовремя сойти с эскалатора, иначе она может повредить себе лапы, — пояснила инструктор-методист Всероссийской школы подготовки собак-проводников Ольга Блинова.

Потренировался Блумберг проходить через турникет, перемещаться по платформе, заходить и выходить из вагона метро.

— Такое обучение прошли уже порядка 250 животных, — рассказал генеральный директор школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артем Астанин. — Собаки осваивают несколько команд общего курса дрессировки, чтобы собака слушалась своего владельца, а также есть команды специального курса — быстрее, медленнее и т.д.

Кроме того, каждая собака-проводник под руководством своего владельца разучивает маршруты, по которым чаще всего передвигается их хозяин.

— Стать проводником может не каждая собака. Есть определенный список подходящих для этой работы пород. Мы обучаем лабрадоров-ретриверов, немецких и восточно-европейских овчарок, золотистых ретриверов, — уточнил Артем Астанин.

ЦИФРА

6 лет — минимальный возраст собаки, с которого ее начинают дрессировать и обучать по профессии проводника.

КСТАТИ

Для пассажиров с нарушениями слуха ежедневно в Москве работает горячая СМС-линия с сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров метро: 8 (926) 250-47-80.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Узнать собаку-проводника можно по специальной шлейке, за которую держится владелец, а также по значку с надписью и большим красным крестом.