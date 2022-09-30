«Основная идея — не терять ни секунды»: врач Склифа — о новом стандарте экстренной помощи

Фото: Из личного архива Навзади Фархада

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Ежедневно в Москве дежурят более тысячи бригад скорой помощи, а около 10 тысяч человек ежедневно оказываются ситуациях, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Для повышения качества, скорости и эффективности оказания экстренной помощи в Москве команда врачей и медсестер крупнейших городских стационаров на протяжении нескольких лет занималась разработкой нового единого стандарта оказания экстренной помощи.

Главная цель — сократить время от момента поступления пациента в стационар до начала оказания ему медицинской помощи. Тут учитывалось все: начиная от новой инфраструктуры в виде 6 скоропомощных стационарных комплексов до написания четких алгоритмов по каждому экстренному случаю. Подробные алгоритмы — это полный и подробный план действий для всех сотрудников ССК, пошагово прописанные действия начиная от входа в приемное отделение и до момента выписки пациента. Все это позволяет выполнять точную диагностику и оказывать помощь максимально быстро и качественно.

— Основная идея — не потерять время до принятия ключевого решения в оказании помощи пациенту — учитывалась даже при проектировке здания. Отделения размещаются по этажам таким образом, чтобы сократить передвижение пациентов. Допустим, поступает в шоковый зал пациент после тяжелого ДТП с множественными травмами и сразу включается «быстрый» протокол: его в кратчайшие сроки посмотрит реаниматолог, травматолог, нейрохирург, хирург, параллельно сделают УЗИ и возьмут кровь, стабилизируют и повезут на КТ, а далее — в оперблок. В нашем комплексе мы сможем оказать полный цикл экстренной медицинской помощи, что важно, внутри одного здания — перевозить пострадавших между корпусами не потребуется. Кроме того, будет возможность дообследовать пациента непосредственно в момент вмешательства: в ССК будет работать мобильный компьютерный томограф, который можно транспортировать в любую операционную, — рассказал Навзади Фархад, заместитель главного врача по экстренной помощи НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Алгоритмы оказания экстренной помощи прописаны для 96 процентов случаев экстренных случаев. Они включают в себя диагностику и проводимые исследования, их сроки, объем выполнения и последовательность проведения.

Создание сети из шести скоропомощных стационарных комплексов в настоящее время продолжается. ССК в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского сможет принять первых пациентов уже в январе 2023 года. В это же время начнет работать скоропомощной комплекс в ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. С.П. Боткина и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова — в первом полугодии 2023 года, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова — втором полугодии 2023 года.