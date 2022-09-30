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ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы

Евгений Жуков
В мире
ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы
Фото: depositphotos

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала государствам — членам Евросоюза (ЕС) не выдавать российским гражданам многократные визы с длительным сроком действия. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе комиссии.

— Государствам-членам следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события, — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что предпочтение следует отдавать однократным или краткосрочным визам. Помимо этого, заявки граждан России, согласно рекомендациям, должны рассматриваться в последнюю очередь.

Приоритет же будет отдаваться членам семей граждан ЕС, журналистам, научным работникам и диссидентам.

До этого сообщалось, что ЕК рассчитывает обсудить с государствами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище». Однако каждый отдельный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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