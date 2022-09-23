В ЕС в индивидуальном порядке рассмотрят вопрос о выдаче гуманитарных виз россиянам

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Европейская комиссия рассчитывает обсудить с государствами Евросоюза возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище». Об этом в четверг, 22 сентября, рассказала представитель ведомства Анита Хиппер, отвечая на вопрос относительно того, стоит ли политическому блоку пускать в свои страны россиян, которые скрываются от мобилизации.

— Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз, — приводит слова Хиппер ТАСС. При этом чиновница подчеркнула, что каждый отдельный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Уезжающие из России на фоне объявления частичной мобилизации мужчины являются «гермафродитами и тряпками». Таким мнением поделился накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов.

1 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.