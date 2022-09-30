Автомобиль съехал с проезжей части на 58-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 58-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 58-го километра МКАД водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В данный момент на месте инцидента работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

25 сентября автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе. Движение на участке временно осуществлялось по двум полосам из трех.