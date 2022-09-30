Расписание поездов изменится на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Подольск Карта всех событий

Расписание поездов изменится с 3 по 7 октября на Рижском и Курском направлениях МЦД-2. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

Так, изменения будут действовать с 21:30 до 06:00 с 3 по 7 октября в связи с капитальным ремонтом путей на участке от станции Подольск до станции Гривно.

Уточняется, что в данный период будут увеличены интервалы движения, часть поездов отменят, а у некоторых изменятся расписание и остановки. График движения можно посмотреть на сайте перевозчика, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что расписание поездов «Аэроэкспресс» поменяется в октябре из-за проведения плановых работ на железной дороге. Также с 30 сентября по 23 октября будет скорректирован график движения поездов до аэропорта Шереметьево. При этом некоторые рейсы будут отменены.

Также стало известно, что весь октябрь на Савеловском направлении МЦД-1 в ночные часы по выходным изменится расписание поездов.