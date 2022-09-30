В ЕС заявили, что никогда не признают результаты референдумов

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Евросоюз (ЕС) никогда не признает результаты референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС, распространенном в пятницу, 30 сентября.

— Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем нелегальную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Мы не признаем и никогда не признаем нелегальные референдумы, — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза призвали все государства и международные организации безоговорочно осудить итоги референдумов, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.