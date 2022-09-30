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Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками

Полина Долганова
Политика
Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранцев, поступивших на военную службу в стране.

Из документа следует, что на получение российского паспорта могут претендовать те иностранные граждане, которые как минимум шесть месяцев участвовали в боевых действиях или же получили увечья.

Указ «О приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы» также гласит, что к увечьям относятся ранения, травмы и контузии, из-за которых военный подлежит увольнению со службы по состоянию здоровья.

До этого президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил о поддержке принятия Госдумой закона об упрощении выдачи российского паспорта иностранным гражданам, служащим в Вооруженных силах России.

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