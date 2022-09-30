Ветеринарные врачи скорректировали план по реабилитации медведя Диксона

Фото: t.me/svetlanaakulova1

После консультаций с иностранными экспертами московские врачи расширили план реабилитации медведя Диксона. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 30 сентября.

Так, теперь, кроме массажа стоп, Диксону рекомендуют чаще менять позы во время тренинга: заставлять его по очереди садиться и ложиться. Помимо этого, им необходимо будет систематически делать с медведем упражнения с поворотами корпуса в положении лежа.

Специалисты также рекомендовали усовершенствовать конструкцию пандуса: сделать его длиннее и более пологим. Также врачи предложили использовать различное покрытие в вольере: шершавые поверхности или, например, искусственную траву.

За счет этого к медведю будут постепенно возвращаться ощущения положения тела в пространстве, уточнила она. По мнению специалистов, эти меры помогут Диксону удерживать правильное положение тела и самостоятельно ставить ноги в нужную позицию, написала Акулова в Telegram-канале.

5 сентября раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. Животное перевезли в Москву для лечения и в ходе обследования выявили множество огнестрельных ранений и паралич задних конечностей.

Недавно, 28 сентября, ветеринары и зоологи Московского зоопарка скорректировали рацион спасенного медведя.

Специалисты пристально следят за весом медведя. При перенесенных повреждениях лишний вес не идет на пользу животному.