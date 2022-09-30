Депутат МГД Гусева: Налоговые преференции являются стимулами для развития столичного предпринимательства

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Система специальных налоговых статусов, созданная в Москве для бизнеса, позволяет снизить региональную налоговую нагрузку. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева в пятницу, 30 сентября.

— Налоговые преференции — это один из инструментов, позволяющих в кризисные времена поддерживать как конкретные производства, так и в целом влиять на формирование делового климата в столице, — сказала парламентарий.

Она уточнила, что специальные налоговые статусы позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов. Ими пользуются 140 компаний, реализующих продукты питания, лекарства и кабельную продукцию.

Устойчивость системы, считает она, обеспечит дальнейшая диверсификация поддерживаемых сфер. Данный подход позволит ускорить процессы импортозамещения, подчеркнула парламентарий.

Гусева добавила, что разнообразие форм налоговых преференций позволяет оказать поддержку предприятиям разного масштаба. Так, в Москве работают 66 компаний в статусе промышленного комплекса, 42 технопарка, 18 якорных резидентов, а также 14 инвестиционных приоритетных проектов.

При этом компаниям больше не нужно подтверждать соответствие специальным статусам: они будут продлеваться автоматически, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Гусева сообщила, что трансформация столичной экономики потребует тонкой настройки налоговой системы и мер стимулирования предпринимателей.

Депутат добавила, что город продолжит разработку новых антикризисных мер для бизнеса. Кроме того, наработки столичных специалистов помогут и другим регионам России. По ее словам, настало время перехода от мирового интеграционного курса к самостоятельности.