Британия запретила оказывать России услуги по IT-консалтингу и рекламе

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Великобритания запретит России доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических, рекламных и IT-компаний, а также расширит список товаров, экспорт которых запрещен в страну. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе королевского МИД.

— Вместе со своими международными партнерами Соединенное Королевство работает над тем, чтобы отрезать России доступ к инженерным и архитектурным услугам своих компаний. Россия импортирует 77 процентов таких услуг из стран G7, и принятые сегодня меры существенно затруднят развитие ключевых отраслей российской промышленности, — говорится в сообщении.

Как отмечается, около 80 процентов осуществляемого РФ импорта аудиторских, бухгалтерских услуг и услуг в сфере налогового консультирования приходится на Соединенное Королевство. Поэтому ЕС и США, как уточняется, поспособствуют дальнейшему «подрыву возможностей» российского бизнеса по ведению конкуренции на международном рынке.

Кроме того, под запрет попал экспорт IT-услуг, включая разработку приложений и систем, а также оказание юридических консультаций в сфере коммерческих и транзакционных услуг.

Помимо этого, под рестрикциями оказались поставки почти 700 видов товаров из Британии в Россию — это сотни категорий товаров, имеющих важность для работы отечественного производственного сектора. Ежегодный товарооборот оценивался в 223 миллиона долларов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в санкционных списках Великобритании оказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Отмечается, что ей запрещен въезд в Соединенное Королевство, а все обнаруженные в стране активы главы регулятора будут заморожены.