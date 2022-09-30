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Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна»

Евгений Белоусов
Происшествия
Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна»
Фото: shutterstock

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать молодежное демократическое движение «Весна» экстремистским. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что члены молодежного движения совершают экстремистские преступления и правонарушения, которые влекут за собой нарушение прав и свобод граждан, а также причинение вреда личности, обществу и государству, отмечается на сайте ведомства.

В середине августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей.

В сообщении говорится, что популярный мессенджер наказали по статье «Неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности» кодекса административных правонарушений.

Экстремизм Прокуратура Санкт-Петербург
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