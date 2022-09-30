Союзные силы остановили продвижение ВСУ около Красного Лимана

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы остановили продвижение украинских войск под Красным Лиманом. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

— Она регулярно обстреливается, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана, — сообщает РИА Новости.

Как отмечается, село Торское под Красным Лиманом находится под полным контролем союзных сил. ВСУ не смогли перерезать дорогу снабжения.

Помощник главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что в Красном Лимане шли тяжелые бои, а деблокадой города занимались четыре боевые тактические группы.