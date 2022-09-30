Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Союзные силы остановили продвижение ВСУ около Красного Лимана

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Союзные силы остановили продвижение ВСУ около Красного Лимана
Фото: Минобороны РФ

Союзные силы остановили продвижение украинских войск под Красным Лиманом. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

— Она регулярно обстреливается, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана, — сообщает РИА Новости.

Как отмечается, село Торское под Красным Лиманом находится под полным контролем союзных сил. ВСУ не смогли перерезать дорогу снабжения.

Помощник главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что в Красном Лимане шли тяжелые бои, а деблокадой города занимались четыре боевые тактические группы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Красный Лиман в Донецкой народной республике оказался в полукольце ВСУ. При этом он отметил, что Ямполь и Дробышево взяты под полный контроль союзных сил.

Он добавил, что последние новости можно назвать «неприятными», однако необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на своих ошибках.

Спецоперации Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте